OL ‍: Le mercato sera musclé jusqu'au buzzer

Par Mehdi Lunay

L'OL a officialisé la venue de Nemanja Matic ce samedi. Cinquième recrue lyonnaise de l'hiver, le milieu serbe est le poids lourd du mercato hivernal lyonnais. Néanmoins, Matic ne sera pas la dernière arrivée à l'OL en janvier selon David Friio.

Enfin laissé tranquille par la DNCG, John Textor a bien investi comme promis à l'OL. Le club rhodanien a vu l'arrivée de 5 joueurs en janvier : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et enfin Nemanja Matic ce samedi. Le Serbe est la tête de gondole de ce recrutement ambitieux. Milieu expérimenté passé par Manchester United, Chelsea et la Roma, il doit amener de la qualité dans l'entrejeu lyonnais. Avec Matic, l'OL semble avoir effectué la majeure partie de son travail au mercato. Toutefois, les recruteurs lyonnais ne sont pas de cet avis.

Friio promet encore des recrues

C'est ce qu'a confirmé David Friio, le directeur sportif de l'OL. Interrogé par le média de l'OL après l'officialisation du transfert de Matic, il s'est évidemment félicité de cette belle prise. Mais, il a promis l'apport d'autres joueurs d'ici la fin du mois de janvier. La cellule de recrutement sera active jusqu'au 1er février prochain.

🗨 « Nemanja est un exemple de professionnalisme, d'exigence et de haut niveau »



« On peut encore s’attendre à du mouvement. On y travaille en tout cas. Le mercato cette année finit le 1er février au soir et jusqu’à la dernière minute on sera au travail pour essayer d’encore bonifier cet effectif », a t-il lâché. On peut penser logiquement à un milieu supplémentaire, alors que l'OL négocie pour Hojbjerg avec Tottenham. Au vu des nombreux buts encaissés en 2024, un défenseur central de plus ne serait pas de trop. Néanmoins, il faudra aussi penser à dégraisser l'effectif lyonnais et c'est aussi ce que David Friio avait en tête quand il s'est exprimé.