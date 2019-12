OL : Le mercato de Lyon ? Rudi Garcia lâche des infos

Dans : OL.

Même si cela n'est pas une excuse suffisante pour expliquer la 12e place de l'Olympique Lyonnais, les graves blessures de plusieurs cadres posent un vrai problème. Le mercato tombe au bon moment pour l'OL.

Jean-Michel Aulas avait déjà confié il y a quelques semaines qu’il était prêt à ouvrir son tiroir-caisse pour renforcer son équipe lors du mercato d’hiver. Mais à l’époque, le président de l’Olympique Lyonnais ne se doutait pas qu’il s’agirait d’abord de combler les vides laissés par les blessures à long terme de Léo Dubois, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Car avant même d’apporter des forces supplémentaires à la formation entraînée par Rudi Garcia, JMA doit permettre à ce dernier d’avoir un effectif capable d’encaisser le calendrier démentiel qui se propose à l’OL encore en course dans toutes les compétitions.

Pour Rudi Garcia, il est évident que Lyon doit faire signer des joueurs lors du marché hivernal des transferts, mais pas à n’importe quelle condition. « J’ai à ma disposition un groupe avec lequel je vais reprendre et j’aurai peut-être le même le 1er février après la fermeture du mercato. Il faut voir si c’est possible d’avoir des joueurs qui apportent une vraie plus-value, sinon ça ne servira à rien. On a eu quatre joueurs opérés, deux offensifs et deux latéraux. En toute logique, on cherche dans ces postes-là », a prévenu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui laisse à Florian Maurice le soin de trouver ces perles rares à cet instant de la saison.