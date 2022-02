OL : Le maillot de Lyon déclenche une polémique

Dans : OL.

Si la formation de Peter Bosz a fait de la peine à ses supporters, nombreux sont ceux qui ont aussi été peinés de voir l'Olympique Lyonnais arborer un maillot au look qui ne fait pas l'unanimité.

Si l’OL s’était imposé samedi soir contre Monaco dans un stade Louis II à la jauge toujours réduite à 8.000 spectateurs, nul doute que le sujet du maillot extérieur arboré par Tanguy Ndombele et ses coéquipiers n’aurait pas vraiment été évoqué. Mais à la faillite sportive s’est ajoutée celle soulignée par la fashion police menée par un certain Nabil Djellit. Devant sa télévision, le journaliste de France Football a eu les yeux qui piquent face à ce maillot noir avec des motifs blancs porté loin du Groupama Stadium. Et comme souvent, il n’a pas fait dans la dentelle au moment de dire ce qu’il pensait de la tunique lyonnais. « Le maillot de l’OL est horrible », a lancé le journaliste bientôt rejoint par d’autres célèbres consultants. Pour Giovanni Castaldi, ce maillot extérieur de Lyon est « horrible », tandis que Florian Gazan voit une explication à cette couleur : « On dirait que des pigeons se sont lâchés dessus ».

Bon forcément, les goûts et les couleurs si discutent, et des supporters de l’Olympique Lyonnais sont venus au secours de leur club et de ce maillot extérieur. « Franchement ce tweet t’aurais dû le garder pour toi il sert à rien reste sur le sportif et laisse la mode à Cristina Cordula », a répondu Fataya au journaliste, tandis qu’un dénommé OignonTarget a été plus viril : « A l'image de ta qualité de journaliste sportif ». Plus globalement nombreux sont ceux qui estiment qu’effectivement le maillot arboré par Léo Dubois et les autres joueurs lyonnais est surprenant, mais finalement reflète peut-être ce que vaut l’OL cette saison. « Le maillot est nul tout autant que le jeu déployé par Lyon », balance un internaute.