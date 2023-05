OL : Le Général Lacazette peut sauver Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas progressé dans sa quête d'un ticket européen lors de cette 33e journée de Ligue 1. Tout espoir n'est pas perdu pour l'OL qui peut compter sur un Alexandre Lacazette qui peut, lui, décrocher un trophée.

Dans la lutte pour titre de meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé a creusé un petit écart après avoir marqué un but totalement incroyable contre Lorient, le vice-champion du monde 2022 profitant d’une incompréhension des joueurs de Lorient avec l’arbitre. Jonathan David et Alexandre Lacazette étant restés muets durant ce week-end, le podium reste donc le même avec Kylian Mbappé (23 buts), Jonathan David (21 buts) et Alexandre Lacazette (20 buts). Concernant l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, ce retour en Ligue 1 est clairement gagnant puisque le Général a marqué 38% des buts de l’OL cette saison, avec une moyenne de 0,67 but par match. De quoi lui valoir les félicitations d’une référence en la matière, Djibril Cissé. Sur TF1, l’ancien buteur tricolore pense que Lacazette finira par passer Jonathan David.

Le Général Lacazette est un renard

La statistique : Alexandre Lacazette a inscrit 38% des buts lyonnais cette saison en Ligue 1 ! pic.twitter.com/DEITCRn1JP — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 30, 2023

Djibril Cissé est convaincu que le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais a des atouts supplémentaires par rapport à son homologue de Lille. « Lacazette, c’est plus un renard des surfaces. C’est celui qui a le plus d’expérience, et il a peut-être un peu moins besoin de ses coéquipiers que Jonathan David », explique l’ancien joueur de l’AJA, l’OM ou Liverpool pour ne citer que ces clubs. De son côté, l’attaquant lyonnais avoue avoir changé de style depuis qu’il est revenu d’Arsenal à Lyon. « Cette saison, je n'ai pas mis beaucoup de buts de loin. Mais on m’a souvent reproché de rester trop souvent en dehors de la surface, donc je me force à y rester », s’est justifié Alexandre Lacazette, qui est une des plus belles satisfactions de l'Olympique Lyonnais cette saison, même si elles sont rares.