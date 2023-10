OL : Le « gang des Lyonnais » détruit

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le début de saison est catastrophique à l’OL, où le jeu n’est pas au rendez-vous tandis que l’ambiance dans le vestiaire ne serait pas idyllique.

Il y a encore quelques semaines, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’étaient pas confiants à l’aube de cette nouvelle saison mais ne s’imaginaient sans doute pas que leur équipe serait reléguable mi-octobre. C’est pourtant le cas avec trois petits points au compteur et zéro victoire en championnat depuis le début de la saison. Les mauvais résultats de l’équipe ont condamné Laurent Blanc, remplacé par Fabio Grosso.

Clinton Mata démonte la rumeur du gang des Lyonnais

Un léger mieux a été entrevu contre Lorient avant la trêve, sans que l’OL ne réussisse toutefois à gagner. Au-delà des résultats et du jeu, la situation est tendue en coulisses à Lyon, où les doutes sont épais autour de John Textor. Pour ne rien arranger, il a également été écrit que l’ambiance était pesante dans le vestiaire dans lequel le « gang » des Lyonnais principalement composé de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette diffusait une ambiance néfaste au sein du groupe. Des rumeurs démolies par Clinton Mata sur la chaîne TV officielle du club rhodanien.

« Ça m’a fait mal quand on parlait négativement de Coco (Tolisso) car aujourd’hui je m’entends super bien avec lui et avec l’ensemble du groupe. On arrive toujours les premiers, on ne veut pas rigoler avec ça car le coach est très ponctuel. Ça m’a fait mal de voir les critiques sur Tolisso car les gens n’ont pas la bonne image de lui. Quand on m’a parlé du gang des Lyonnais, j’étais étonné. Je leur en ai parlé pour savoir si c’était vrai car moi on ne me l’a pas fait ressentir. Les journalistes de Lyon veulent créer une polémique, j’ai été très surpris et je n’ai pas du tout ressenti ça dans le vestiaire. En Belgique, les journalistes qui viennent de la ville du club ne sortent pas des informations comme ça qui peuvent avoir un impact négatif sur le club » a réagi le nouveau défenseur de l’OL, qui fait l’unanimité depuis sa venue en provenance de Bruges cet été. Peu importe l’ambiance au sein du vestiaire, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’attendront rien d’autre qu’une victoire dimanche soir à domicile face à Clermont dans le choc… des relégables.