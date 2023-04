OL : Le duo Aulas-Textor fait paniquer Daniel Riolo

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Quatre jours après son élimination en demi-finale de Coupe de France, l’OL a réagi en battant Rennes dans un Groupa Stadium contestataire.

Dans un contexte houleux, avec des supporters contestataires et des sifflets à l’égard de plusieurs joueurs dont Rayan Cherki, l’Olympique Lyonnais s’est tout de même imposé, dimanche après-midi contre Rennes au Groupama Stadium (3-1). Une victoire pas si anodine puisque l’équipe de Laurent Blanc revient à cinq points de la cinquième place, synonyme de qualification en Conférence League la saison prochaine. Autrement dit, malgré l’élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes en milieu de semaine, le club rhodanien caresse toujours l’espoir d’accrocher une qualification en coupe d’Europe. Ce succès n’a toutefois pas fait décoller de son siège Daniel Riolo, lequel a analysé ce match sur l’antenne de RMC.

Aulas-Textor, le duo qui inquiète Daniel Riolo à l'OL

Et pour le journaliste, ce succès ne cache en rien les réels problèmes de l’OL, notamment au niveau de sa gouvernance avec un duo composé de Jean-Michel Aulas et de John Textor qui fait toujours très peur à l’éditorialiste de l’After Foot. « Lyon a pris une énorme claque dans la gueule cette semaine, il y avait un petit côté revanche notamment sur deux ou trois mecs qui n’ont pas été bons contre Nantes. Tu gagnes contre Rennes, ça te redonne un espoir de cinquième place mais cela ne règle rien des problèmes de gestion et des questions qui se posent autour du duo Aulas-Textor » analyse Daniel Riolo avant de poursuivre.

« J’avais vraiment l’impression de regarder un match qui ne servait à rien, c’est triste. On est dans une période où il n’y a plus que les mathématiques qui peuvent nous intéresser, les matchs ne sont pas très bons. A partir de mars, on pense déjà à la saison d’après : on est déjà en train de spéculer sur Lyon qui doit tout changer, faire la révolution alors qu’à huit matchs de la fin, on devrait parler du classement et des objectifs. Cette fin de saison de Ligue 1 ne me plait pas du tout » a conclu le journaliste, pas emballé par la fin de la saison, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Et pour qui ce match entre l’OL et Rennes n’avait pas une si grande importance. Même si comptablement, il est indéniable que cette victoire lyonnaise peut changer la fin de saison des coéquipiers d’Alexandre Lacazette.