OL : Le double aveu de Diakhaby après un triste Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Après ce qu'avait montré l'OL lors des derniers matches, il y avait forcément de la déception suite au nul concédé dimanche par Lyon contre Montpellier. Evoquant ce triste 0-0 , Mouctar Diakhaby a confié sans détour que l'Olympique Lyonnais n'avait pas eu le niveau qu'il fallait pour prendre trois points qui auraient été très précieux. Et le jeune joueur rhodanien de préciser les motifs de ce non-match.

« Cela a été difficile de reprendre après la trêve et il fallait vite se remettre dedans. La trêve a un peu coupé les jambes. Certains sont partis loin pour des matches internationaux et d'autres sont restés à Lyon pour s'entraîner. Tout le monde n'était pas sur le même rythme de travail. Nous n'avons pu prendre qu'un point. Nous voulions faire mieux. Montpellier a bien défendu, a été bon et nous n'avons pas su mettre ce qu'il fallait pour gagner. C'est sûr que Nabil a manqué. On ne peut pas se passer d'un tel joueur », a reconnu Mouctar Diakhaby, qui convient comme d’autres qu’il y a un OL avec Nabil Fekir et un OL sans Nabil Fekir.