OL : Le dossier Rafael déjà réglé au mercato

Confronté à la rude concurrence de Léo Dubois et de Kenny Tete à l’OL, Rafael est régulièrement associé à des rumeurs concernant un départ.

Cela a encore été le cas cette semaine avec des rumeurs d’un transfert à Nantes, où il rejoindrait son jumeau Fabio. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2021, l’ancien défenseur de Manchester United devrait toutefois poursuivre l’aventure à Lyon une saison supplémentaire. Cela ne fait même aucun doute selon le journaliste David Barbet, lequel a indiqué via son compte Twitter que le défenseur de 29 ans était motivé comme jamais à l’idée de briller dans le Rhône pour sa dernière année de contrat. Par ailleurs, une éventuelle prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour, toujours selon le journaliste belge.

Rafael veut rester, Tete sacrifié ?

« Rafael n'a pas envie de quitter Lyon cet été ! Il lui reste un an de contrat, il souhaite rester à l'OL et aider le club à faire une grande saison la saison prochaine. Concernant Botafogo, il souhaite rejoindre le club à la fin de son contrat en juin 2021 » a tweeté le journaliste, convaincu que l’avenir de Rafael est réglé à 100 % et que le Brésilien ne fera donc pas ses valises lors du prochain mercato. Si Lyon échouait à se qualifier en coupe d’Europa via la Ligue des Champions ou la Coupe de la Ligue, le club rhodanien devrait néanmoins dégraisser en se séparant de l’un de ses trois joueurs capables d’évoluer au poste de latéral droit. Et vu que Léo Dubois semble le titulaire indiscutable et que Rafael ne souhaite pas bouger, il y a fort à parier que le prometteur mais très irrégulier Kenny Tete sera gentiment invité à trouver une porte de sortie. L’hiver dernier, le nom du Néerlandais était régulièrement associé à des clubs italiens…