OL : Aucune chance qu'il fasse du rab à Lyon, Rafael est clair

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2021, Rafael est soumis à une rude concurrence dans la capitale des Gaules avec Léo Dubois et Kenny Tete.

En cas de non-qualification en coupe d’Europe, il est certain que l’Olympique Lyonnais cherchera à vendre l’un des trois joueurs. De toute évidence, le club rhodanien ne sacrifiera pas Léo Dubois, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste. Tout devrait alors se jouer entre l’expérimenté Rafael et l’irrégulier mais prometteur Kenny Tete. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir dans un futur proche, le Brésilien a d’ores et déjà annoncé dans une interview accordée à Globo Esporte qu’il était prêt à revenir à Botagofo en 2021 afin d’y terminer sa carrière.

« Les chances que je prolonge mon contrat à Lyon sont faibles en raison du temps passé à Lyon, des options, du désir de jouer au Brésil, et de ma famille, qui est en Europe depuis longtemps. La sécurité est quelque chose qui me préoccupe au Brésil, mais il existe une possibilité que je joue à Botafogo en 2021 » a indiqué Rafael, pas contre un départ de l’Olympique Lyonnais, avant de conclure. « Il faut une proposition bien sûr, mais si je devais choisir entre Botafogo et un autre club brésilien, ce serait Botafogo sans hésitation ». Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas et Juninho sauteront sur les propos de Rafael afin de le convaincre de quitter l’Olympique Lyonnais dès cet été. Un scénario qui permettrait au club rhodanien de récupérer une indemnité de transfert dans le dossier de l’ancien Mancunien, avant que ce dernier ne quitte le navire pour zéro euro.