Paqueta rêve d’Arsenal, l’OL fait une demande folle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Homme fort de l’OL en début de saison dernière, Lucas Paqueta s’imagine désormais loin du club rhodanien. Il attend une offre d’Arsenal.

Parti très fort, le mercato de l'OL dépend désormais des départs et ceux-ci ont du mal à se dessiner. Il y a ceux que Jean-Michel Aulas aimerait voir se réaliser, et ceux qui feraient tout de même très mal sur le plan sportif. C’est le cas du dossier Lucas Paqueta, qui ne voit plus trop son avenir à l’OL. Visiblement touché moralement par la saison passée, notamment le fait d’avoir été baladé à tous les postes ou de voir un coéquipier et ami comme Bruno Guimaraes être vendu à Newcastle en janvier, le Brésilien s’imagine faire le grand saut vers la Premier League. Lui aussi annoncé vers Newcastle au début de l’été, l’ancien milanais est désormais dans le viseur d’Arsenal. CBS affirme ainsi que Lucas Paqueta espère une offre du club londonien, même si ce sera difficile d’atteindre les exigences de l’OL, qui en réclame une somme assez folle.

L'OL réclame bien 80 millions d'euros pour Paqueta

Le feuilleton pourrait donc durer, surtout qu’Arsenal n’a pas encore bougé officiellement le moindre petit doigt. Mais du côté de Goal, et de son journaliste Charles Watts, le clan du Brésilien prie pour que les choses se décantent. « Paqueta ? Il y a définitivement un intérêt pour lui. Il n'y a pas eu d'offre. Il est certain que quelqu'un comme Paqueta serait candidat à une place de titulaire. Son entourage et ses représentants font le forcing pour le sortir de Lyon. Edu (le directeur sportif d’Arsenal), est en contact avec eux. Il faut que cela avance désormais pour ensuite s’attaquer à Lyon. Une offre est attendue, il va y en avoir une, mais le problème, c’est que Lyon réclame de débuter les négociations à 80 millions d’euros », a expliqué le journaliste sur la chaine Youtube Arsenal Analysed. Le club londonien, qui a dévoilé ses ambitions pour la saison à venir en recrutant notamment Gabriel Jesus, pourrait ainsi frapper un grand coup en recrutant Lucas Paqueta, même si la somme demandée fait d’ores et déjà tiquer chez les Gunners.