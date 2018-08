OL : Le dossier Moussa Dembélé tourne au cauchemar pour l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a répété que Moussa Dembélé était sa priorité lors de cette fin de mercato, d'autant plus que Nicolas Pépé ne souhaitait pas quitter Lille afin d'avoir la certitude d'avoir du temps de jeu. Et comme simultanément le président de l'Olympique Lyonnais officialisait sa décision de conserver Maxwel Cornet, le dossier Moussa Dembélé devenait réellement un sujet chaud bouillant à 24h de la fin du mercato.

Si dans un premier temps une bonne nouvelle est arrivée de Glasgow, puisque Moussa Dembélé n'était pas sur la feuille de match pour la rencontre européenne du Celtic FC contre Suduva, tandis que l'on évoquait un accord déjà trouvé entre l'attaquant français et l'OL, l'ambiance s'est nettement rafraichie via Celtic TV. En effet, Brendan Rodgers a indiqué que le club écossais avait rejeté une offre de 22,5ME pour Moussa Dembélé et que ce dernier n'allait pas bouger d'ici vendredi minuit pour la simple raison que le Celtic FC n'avait pas trouvé de remplaçant. Le coach de la formation de Glasgow a précisé qu'il comptait sur son attaquant pour le Old Firm de dimanche contre les Rangers. Info ou intox, cela s'annonce chaud pour l'Olympique Lyonnais.