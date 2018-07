OL : Le coup fourré de MU dans le dossier Fékir

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Courtisé par Liverpool durant ce mercato estival, Nabil Fekir se retrouverait maintenant dans le viseur de Manchester United. Juste un leurre pour faire monter les enchères ?

Actuellement à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Nabil Fekir décidera de son avenir à son retour de Russie. Le mois de juillet devrait donc être décisif pour le capitaine de l'Olympique Lyonnais, en fin de contrat en 2020. Désireux d'intégrer l'effectif d'un très grand club européen après avoir tout connu à Lyon, l'attaquant de 24 ans est suivi par Liverpool, qui n'a pas dit son dernier mot suite à l'échec des négociations avec l'OL en juin dernier. Mais depuis quelques jours, la presse étrangère fait état d'un intérêt nouveau de Manchester United.

Sauf que celui-ci ne serait qu'un écran de fumée dans l'objectif de faire grimper les enchères. D'après le Manchester Evening, les Red Devils ont déjà procédé ainsi avec Roberto Firmino et Christian Benteke en 2015, et plus récemment avec Fabinho. Une nouvelle fois, MU essaye donc d’enfumer Liverpool, surtout quand on sait que la formation de José Mourinho n'a pas besoin d'un milieu offensif, avec l'arrivée de Fred, la prolongation de Fellaini, et la présence dans son effectif de Lingard, de Mata ou de Pogba. Autant dire que Jean-Michel Aulas aura du mal à utiliser les millions de MU jusqu'au bout pour faire grimper le prix de Fékir.