OL ‍: Le cas Lopes réglé par l’Arabie Saoudite ‍?

A un an de la fin de son contrat, Anthony Lopes ne sait toujours pas s’il va quitter l’OL. L’international portugais a en tout cas de nombreux prétendants, au Portugal, en Ligue 1 mais aussi en Arabie Saoudite.

Titulaire dans l’esprit de Pierre Sage cette saison, Anthony Lopes a peu de chances de conserver son statut de n°1 s’il reste dans la capitale des Gaules la saison prochaine. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais a recruté Lucas Perri en provenance de Botafogo au mois de janvier, avec l’intention d’installer le gardien brésilien comme un titulaire en 2024-2025. Lucas Perri a été titularisé en Coupe de France et même si sa prestation en finale n’a pas été des plus rassurantes, il garde la confiance du board lyonnais et part comme un titulaire aux yeux de Pierre Sage pour la saison à venir.

Face à ce constat, Anthony Lopes a des chances de partir mais ces derniers jours, il se murmure que le gardien portugais formé à l’OL pourrait rester pour tenter de regagner sa place, ce qui n’est pas vraiment dans les plans de son club puisque Lyon envisage mal l’avenir avec une doublure ayant un tel statut et un tel salaire. David Friio et John Textor sont nettement plus favorables à un départ d’Anthony Lopes, courtisé par le FC Nantes ou encore le Sporting Portugal au cours des dernières semaines. A en croire les informations du site Olympique & Lyonnais, un troisième candidat est sur les rangs pour s’octroyer les services du portier de 33 ans et non des moindres.

L'Arabie Saoudite fonce sur Anthony Lopes

Un club de Saudi Pro League en Arabie Saoudite aurait manifesté son intérêt et s’est rapproché des agents d’Anthony Lopes afin de prendre la température. Cette piste est à prendre au sérieux selon le média, car l’Arabie Saoudite est l’une des seules destinations où Anthony Lopes pourrait conserver ses émoluments actuels, supérieurs à 400.000 euros par mois. Sportivement en revanche, la Saudi Pro League ne fait pas partie des priorités du gardien, dont les agents s’activent au Portugal pour trouver un point de chute prestigieux. Du côté de l’OL, on se fiche pas mal de savoir où va rebondir Anthony Lopes, du moment que ce dernier quitte le club rhodanien afin d’alléger tout d’un coup la masse salariale d’un club qui n’a pas le droit à l’erreur sur le plan financier, après avoir été sanctionné par la DNCG il y a douze mois.