OL : Le bus de Sylvinho, Memphis refuse de le conduire

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais espéraient probablement voir autre chose de leur équipe dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Et si cet OL-là a un point commun avec le Real Madrid balayé mercredi dernier par le PSG, ce n'est avoir réalisé aucun tir cadré, preuve de la faiblesse rhodanienne dans ce supposé choc. Pas vraiment au mieux dans ce système très prudent mis en place par Sylvinho, Memphis Depay n'a pas masqué son peu d'enthousiasme face à une stratégie trop défensive. Mais l'attaquant néerlandais espère que l'Olympique Lyonnais va vite revenir à son ADN.

Memphis Depay n'a pas aimé, mais il ne veut pas être très sévère. « On est très déçus. On sait qu’on ne devait pas laisser Neymar, c’est un grand joueur. Sur notre deuxième période, on a trop défendu et on a perdu trop d’énergie à défendre. On doit mieux garder le ballon. On ne peut pas défendre pendant 90 minutes. On doit se concentrer sur nous et rester soudés. On doit répondre en équipe et gagner mercredi à Brest », a confié l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui espère qu'en terre bretonne ses coéquipiers et lui pourront montrer autre chose, même si forcément défier le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois n'est pas tout à fait la même chose.