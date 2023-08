OL ‍: Le bon petit soldat de l'effectif est à vendre

Dans : OL.

De retour d’un prêt peu concluant à Majorque, Tino Kadewere est toujours sur le départ à l’OL même si en interne, l’attitude du Zimbabwéen est appréciée par ses coéquipiers ainsi que par le staff de Laurent Blanc.

Prêté la saison dernière à Majorque, Tino Kadewere ne s’est pas vraiment mis en évidence. Utilisé à seulement 19 reprises, le Zimbabwéen a inscrit 2 buts. De retour à l’Olympique Lyonnais cet été, il participe avec le reste du groupe à la préparation au contraire de Karl Toko-Ekambi, qui vient d’être écarté par Laurent Blanc. Cela ne veut pas dire pour autant que les Gones comptent sur l’ex-attaquant du Havre pour la saison à venir.

En effet, dans son édition du jour, Le Progrès indique que Tino Kadewere est toujours sur le marché des transferts alors que Majorque a décidé de ne pas lever l’option d’achat à 8 millions d’euros pour recruter définitivement l’attaquant de 27 ans cet été. Décrit comme « très poli, respectueux et de très bonne humeur » lors du stage aux Pays-Bas, il était proche de rejoindre Montpellier ces dernières semaines. Le deal s’est finalement écroulé et Tino Kadewere a été ralenti par des soucis musculaires.

L'OL veut vendre Kadewere au prix fort

Malgré tout, l’OL reste confiant dans sa capacité à vendre le joueur, auteur de 11 buts en plus de 50 matchs sous les couleurs lyonnaises. Et l’intention de John Textor n’est pas de brader Kadewere au premier venu. Malgré sa situation contractuelle (fin de contrat en juin 2024), il garde une belle valeur marchande et Lyon veut le vendre « au prix fort » dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si un club de Ligue 1 se manifestera pour récupérer celui qui était meilleur buteur de Ligue 2 au Havre avant de signer à l’OL pour 12 millions d’euros en janvier 2020.