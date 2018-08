OL : Le Benfica bien décidé à pourrir le mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Encore et toujours à la recherche d’un défenseur central, l’Olympique Lyonnais voit sa piste prioritaire s’éloigner.

En effet, comme cela était pressenti, la qualification du Benfica Lisbonne pour le barrage de Ligue des Champions éloigne Ruben Dias. Le club lisboète n’a plus du tout l’intention de discuter avec Lyon pour le transfert de son joueur de 21 ans, et souhaite le conserver concentré pour les deux matchs face au PAOK Salonique. Ainsi, sauf si l’OL décide de mettre les 45 ME de sa clause libératoire sur la table, son éventuel transfert ne sera réétudié que dans les dernières heures du mercato affirme A Bola.

De quoi faire craindre le pire à l’OL, qui peut logiquement envisager que le discours du Benfica Lisbonne ne changera pas si jamais il se qualifie pour la Ligue des Champions. Seule une élimination face à la formation grecque pourrait forcer un transfert sous le seuil de sa clause libératoire. A moins que JMA ne craque et ne lâche les 45 ME nécessaires, le club rhodanien va tout de même devoir sérieusement s’activer pour faire signer un défenseur central, sous peine de laisser un Bruno Genesio en grand danger dans ce secteur de jeu.