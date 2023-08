OL ‍: Laurent Blanc trahi par le mercato

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais, qui reste sur quatre défaites consécutives sans marquer, vient de ponctuer une préparation catastrophique. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation se tend autour de Laurent Blanc.

Après la défaite contre Crystal Palace samedi après-midi, Laurent Blanc a répondu aux piques du journal L’Equipe avec un sous-entendu lourd de sens sur son avenir. « Le plus important, c'est d’être au complet, je l’espère, contre Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon » a lancé le coach de l’Olympique Lyonnais, en riant jaune. La situation est chaotique à l’OL, où le coach est critiqué avant même le début de la saison. Mais pour Kevin Diaz, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a gagné le droit de débuter la saison 2023-2024 de Ligue 1 dans la sérénité grâce à ses six bons derniers mois à la tête de l’équipe.

Sur l’antenne de RMC, le consultant a estimé que Laurent Blanc ne méritait pas toutes les critiques qui lui tombent dessus, d’autant qu’il bénéficie de plusieurs circonstances atténuantes. L’instabilité qui règne à la tête du club avec les prises de bec entre Jean-Michel Aulas et John Textor mais également un mercato très délicat en raison des contraintes de la DNCG. Enfin, l’incertitude autour de la présence de certains cadres de l’effectif tels que Lukeba, Barcola et Cherki n’aident pas non plus. De quoi avoir un peu pitié de Laurent Blanc à l’aube de cette nouvelle saison et du premier match de Ligue 1 pour l’OL face à Strasbourg dimanche soir.

« On a bien compris que Laurent Blanc n’était pas le premier choix de la direction de l’OL mais il a fait un excellent travail sur les six derniers mois de la saison. Il y a encore beaucoup de problèmes au club en interne, mais aujourd’hui il faut de la stabilité. Et cela passe d’abord par le banc de touche. Laurent Blanc n’est peut-être pas le mec qui regarde 250 matchs par an mais il connait son métier, ce n’était pas facile de passer derrière Peter Bosz mais il a fait du bon travail. Je ne dis pas qu’il faut lui donner un chèque en blanc mais il faut continuer de le laisser travailler quelques mois » a analysé Kevin Diaz dans l’After Foot avant de conclure.

La préparation de l'OL plombée par le mercato ?

« Certes, la préparation n’a pas été idéale mais il n’a pas été aidé par les rumeurs sur Cherki, Barcola, Lukeba plus tout ce qui s’est passé autour de la DNCG et de Jean-Michel Aulas… Il a gagné le droit d’avoir un peu de calme pour débuter sa saison malgré son été mouvementé » estime le consultant, pour qui l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne doit pas déjà être menacé. Les premiers matchs de Ligue 1 seront toutefois décisifs, John Textor ayant tendance à vite changer ses entraîneurs dès lors que les résultats ne sont pas en adéquation avec les objectifs fixés. Laurent Blanc est donc prévenu…