Laurent Blanc menace l’OL, la vraie cible dévoilée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Samedi soir, Laurent Blanc a jeté un énorme flou sur son avenir après la défaite de l’OL contre Crystal Palace. Mais l'entraineur lyonnais réagissait plutôt à une attaque sur son poste vacillant.

Battu par Crystal Palace samedi soir (2-0), une semaine avant la première journée de Ligue 1 contre Strasbourg, l’Olympique Lyonnais a bouclé une préparation catastrophique. Les résultats sont mauvais et au-delà de ça, le contenu des matchs amicaux de l’OL fait peine à voir. Dans le jeu, rien ne se dégage et si cela peut être mis sur le compte d’une grosse préparation physique et de l’arrivée tardive de certains internationaux (Barcola, Cherki, Caqueret, Lukeba), la confiance est à son minimum avant l’entame du championnat dimanche soir.

Donc un entraîneur qui fait 3 sur la phase retour, qui récupère son effectif il y a deux semaines avec un défenseur blessé, sans renfort (mata), Lacazette out hier est déjà sous la menace ? 😂 du grand n’importe quoi. https://t.co/qUbjyaoSo4 — Herve Penot (@hpenot_lequipe) August 6, 2023

Après la défaite contre Crystal Palace, Laurent Blanc a déjà semblé à bout de nerf avec une phrase jetant le trouble sur son avenir. « Le plus important, c'est d’être au complet, je l’espère, contre Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon...Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? » lançait Laurent Blanc aux journalistes présents en zone mixte à la sortie de la rencontre. Mais pour Vincent Duluc, suiveur attentif de l’OL pour le journal L’Equipe, il n’y a vraiment pas de quoi paniquer.

Vincent Duluc donne sa version

Le journaliste indique que la déclaration de Laurent Blanc n'est qu’une réponse à l’article d’Hugo Guillemet dans le quotidien national, qui évoquait déjà la situation précaire de Laurent Blanc à la tête des Gones. « Tout le monde commente la petite phrase de Laurent Blanc (« si d’ici là il y a un entraîneur à Lyon…»). Mais trois journalistes seulement ont assisté à la scène et ont pu juger son contexte. Elle suivait une discussion hors micro et c’était une pique envers L’Equipe, c’est tout » indique Vincent Duluc, avant de poursuivre.

🎙 @walidacherchour : "Je trouve surprenant le fait de continuer avec Laurent Blanc"



🤔 Pour lui, tous les scénarios sont possibles et un départ de Laurent Blanc de l'OL cet été n'est pas à exclure.



. pic.twitter.com/eYdThZsSjP — After Foot RMC (@AfterRMC) August 5, 2023

« Le seul message, c'est qu'il faut se déplacer pour sentir, ressentir, mieux voir et (essayer de) mieux raconter. Et c'est pour ça qu'il faut acheter la presse et s'abonner aux médias. Il fallait être sur place, suite: le "ça vous surprend?" suivait "on va bien travailler". Rien à voir avec la phrase » a tweeté Vincent Duluc, intimement persuadé que Laurent Blanc n’a aucunement l’intention de jeter l’éponge avant même le début de la saison et sera bien présent sur le banc de l’Olympique Lyonnais face à Strasbourg. Il lui faudra en revanche de bons résultats et vite, car John Textor a prouvé dans ses autres clubs (Botafogo, Molenbeek) qu’il n’est pas patient et qu’il n’hésite pas à changer d’entraîneur quand il estime que cela est nécessaire.