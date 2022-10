OL : Laurent Blanc se fait matraquer sur RMC

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a récemment décidé de faire confiance à Laurent Blanc pour prendre la tête de son équipe première. Un choix très contestable pour certains observateurs, dont Jonatan MacHardy.

A Lyon, la situation devient très urgente. Dixième de Ligue 1 après onze journées disputées, l'OL n'y arrive plus. La récente arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones n'a pas encore eu l'effet escompté. Pour sa première sortie avec les Rhodaniens, l'ancien du PSG s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais. Un premier coup dur pour un Laurent Blanc qui ne fait pas encore totalement l'unanimité auprès des observateurs. Ce n'est pas Jonatan MacHardy qui dira le contraire, lui qui pense que Laurent Blanc est une fausse bonne idée pour l'OL.

Laurent Blanc, un choix qui ne plait pas !

Laurent Blanc à l'entraînement de l'OL 💬 : "Vous allez courir, je vous le dis ! Vous allez courir !" 💪



(@oetl) pic.twitter.com/vhn2quZ5ML — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 13, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas caché son incompréhension face au choix menant à Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz. « Le duo Ponsot-Cheyrou a fait preuve d'une imagination déconcertante. Un coup de poker. Outre le fait de plus parler que de travailler, et on l'a vu lors du dernier mercato estival où notre ami Cheyrou a fait de grosses déclarations. On voit où en est l'OL aujourd'hui... Je suis désolé, mais quand on me dit que le nouvel entraineur de l'OL, pour donner une autre dynamique et impulsion à cette équipe, c'est Laurent Blanc, ça me laisse pantois. Blanc n'a pas entrainé depuis des années. On ne sait pas comment ont évoluer ses idées. Il a déjà été recalé par l'OL quand il fallait trouver un successeur à Sylvinho. Garcia avait été choisi, parce que le board lyonnais avait du mal à comprendre les idées sportives de Laurent Blanc. Depuis, il n'a pas fait grand-chose mais il a été pris parce que c'est un nom. Il a entrainé le PSG et Bordeaux. Il a un nom, il va rassurer les actionnaires. Mais c'est un choix sans idées à un moment-clé de l'histoire de l'OL. Cela me fait penser à des petits clubs qui vont chercher des pompiers de service. Cela reste une coquille vide. Bravo à l'OL pour s'être bien remué les méninges. On est revenu en 2014. L'OL fait fausse route », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, pas des plus rassurés pour la suite de la saison des Gones sous les ordres de Laurent Blanc.