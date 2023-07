OL ‍: Laurent Blanc interpelle John Textor en plein mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Au coeur d’une préparation estivale compliquée, avec des mauvais résultats et un contenu de jeu pas forcément réjouissant, Laurent Blanc compte sur les futures recrues pour faire franchir un cap à l’Olympique Lyonnais.

Après une victoire guère significative face aux Néerlandais de De Treffers (2-1), l’OL a poursuivi sa préparation estivale avec deux défaites. Une première logique contre Manchester United (0-1), puis une seconde un peu plus inquiétante contre Molenbeek ce dimanche (0-1). Malgré tout, la direction des Gones ne veut pas céder au pessimisme alors que la Ligue 1 ne reprendra ses droits qu’à la mi-août. Mais histoire de rassurer tous les suiveurs de l’OL avant la reprise, John Textor souhaite quand même intégrer du sang neuf à l’effectif en recrutant de nouveaux joueurs. Après avoir déboursé près de 10 millions d’euros pour acheter Clinton Mata et Skelly Alvero pour renforcer le secteur défensif, Lyon pourrait maintenant sortir le chéquier pour améliorer son attaque. C’est en tout cas le désir de Laurent Blanc, qui espère plus de mouvements dans les jours à venir sur le marché des transferts.

4 titulaires pour sauver l'OL

« Il faut retenir des choses de ce match contre Molenbeek. On a perdu, on ne peut pas se satisfaire, mais on a bien travaillé, on progresse. Les derniers matchs vont être plus importants. On manque de liant, c’est flagrant. Dans la surface, on fait beaucoup trop peu. On ressort le ballon avec du mouvement, mais il faut le talent et l’expérience devant le but. On maîtrise mieux le ballon, mais cela ne suffit pas. On va récupérer quatre joueurs importants pour nous, qui étaient titulaires l’an dernier. Cela fait deux matchs qu’on ne marque plus de but. Si vous voulez marquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative. J’espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato. La suite devra être plus tactique avant le début de la saison », a lancé, en zone mixte, l’entraîneur de l’OL, qui espère que Textor arrivera à trouver les solutions, malgré les sanctions de la DNCG, pour rendre plus fort l’effectif de l’OL.