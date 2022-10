OL : Laurent Blanc dans un bourbier, il prépare les supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais version Laurent Blanc fera sa première sortie dimanche à Rennes. L'entraîneur de l'OL a déjà prévenu tout le monde que son équipe avait besoin d'une mise à jour sur le plan physique.

À peine installé dans le fauteuil laissé libre après le limogeage de Peter Bosz, Laurent Blanc avait promis à son effectif une sérieuse remise en cause sur le plan du travail physique. Alors même qu’il avait posé ses valises que depuis 24 heures à Lyon, et en conférence de presse, l’ancien coach du PSG et des Bleus n’avait pas tourné au tour du pot sur ce thème. Et vendredi, lors de la conférence de presse à 48 heures du déplacement de l’OL à Rennes, le nouvel entraîneur lyonnais a remis cela sur le thème du déficit athlétique : « On ne peut pas refaire une préparation totale à l’heure actuelle. On pourra le faire à la trêve. Les joueurs sont conscients du début de saison, ils le digèrent différemment. La meilleure façon d’affronter ces moments-là. C’est de travailler, il faut être au top durant toute la semaine. Il faut faire les meilleurs entraînements à tous les niveaux. » Sur RMC, les consultants ont une autre lecture des propos de Laurent Blanc à ce stade de son aventure à l’Olympique Lyonnais.

L'OL n'a pas un bon effectif, Laurent Blanc n'y peut rien

🎙️ Laurent #Blanc avant #SRFC : "J'ai travaillé sur de nombreux sujets depuis que je suis arrivé ici, demain, j'évoquerai le sujet du capitanat avec les joueurs." pic.twitter.com/D2XAjiRae1 — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2022

Pour Jonatan MacHardy, il est clair que le technicien recruté par Jean-Michel Aulas après l’échec de Peter Bosz sait que c’est surtout son effectif qui n’est pas adapté et qu’il veut faire savoir aux supporters de l’OL qu’il ne faut pas attendre des miracles trop rapidement. « Je pense que Laurent Blanc a déjà sorti le parachute, ça sera une explication en cas de mauvais début. Si tu commences avec deux ou trois matchs où ça tourne pas rond, tu sais que tu as besoin de temps pour mettre des choses en place. Et bien tu diras : « les joueurs n’étaient pas prêts physiquement, on a dû les faire travailler. Je pense que Laurent Blanc est quelqu’un de malin, il sait qu’il arrive dans un bourbier avec un effectif qui est déséquilibré, avec une politique sportive qui a été menée n’importe comment depuis de nombreux mois. Il a raison de préparer le terrain pour annoncer aux supporters lyonnais que le début va être difficile, tout simplement », explique le consultant de RMC, qui veut laisser du temps au temps histoire d’arriver au mercato d’hiver afin de retoucher sérieusement l’effectif de l’Olympique Lyonnais.