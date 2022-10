Les Lyonnais souffrent, Blanc n’avait pas menti

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dès sa présentation à la presse, Laurent Blanc s’est dit mécontent du niveau physique de ses joueurs. Résultat, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a rapidement imposé des séances d’entraînement plus poussées.

Riche en enseignements, la première sortie médiatique de Laurent Blanc a annoncé la couleur. Le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais n’a pas changé de philosophie. Son objectif sera de mettre en place un jeu notamment basé sur la possession de balle. Ce qui implique un pressing à la perte de balle et de gros efforts. Le problème pour le Cévenol, c’est que les Gones ne possèdent pas le niveau physique nécessaire. Ou du moins pas encore. Laurent Blanc a en effet promis des entraînements plus poussés lors de sa présentation lundi. Et le technicien n’avait pas menti.

Premiers contacts entre 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 et ses joueurs !



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 🤝 pic.twitter.com/ZqYq4igjnJ — Olympique Lyonnais (@OL) October 10, 2022

Selon les informations récoltées par Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais enchaîne les séances très intensives. A tel point que certains joueurs finissent avec des courbatures. « Il y a beaucoup de rythme, du travail et moins de jours de repos avec Laurent Blanc, a témoigné une source proche du club. Les entraînements sont super. Physiquement, les joueurs n'y sont pas et doivent encore bosser. Le coach veut pratiquer un jeu direct, où tout le monde participe. Si quelque chose ne lui plaît pas, il stoppe le jeu et dit quoi faire. Il espère que tout le monde sera prêt rapidement pour s'adapter à son style. »

Blanc avait prévenu

Si l’on en croit le programme annoncé en début de semaine, les Lyonnais risquent d’en baver pendant plusieurs mois. « Les joueurs vont être surpris, il y aura une somme de travail assez importante d'ici le 13 novembre, prévenait le successeur de Peter Bosz. Ensuite (après le Mondial), on aura un travail de préparation encore plus fort. Il faut refaire les bases, une préparation athlétique de très haut niveau pour le jeu que je préconise. Ils l'ont bien compris ce (lundi) matin. Même si c'était assez basique, on a tapé un peu dedans. Et on aura double ration parfois car notre calendrier est allégé sans la Coupe d'Europe. » Le ton est donné.