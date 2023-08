OL ‍: Laurent Blanc au bord de la crise de nerf au mercato

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avec la décision de la DNCG, l'OL ne peut presque pas recruter durant ce mercato estival. Un coup dur pour les Lyonnais qui ont cruellement besoin de se renforcer pour se relancer en championnat. Laurent Blanc craint le départ d'un cadre.

Avec le récent transfert de Castello Lukeba pour le RB Leipzig, l'OL a perdu l'un de ses meilleurs éléments défensifs. Le club rhodanien va vivre une nouvelle saison sans coupe d'Europe et semble se faire distancer par ses concurrents en Ligue 1. Malgré l'arrivée de John Textor, Lyon ne retrouve toujours pas sa splendeur d'antan. Après la défaite lors de la première journée contre Strasbourg, les Gones ont l'obligation de se relancer face à Montpellier pour le premier match de la saison à domicile. Un match où l'OL pourrait être privé de Nicolas Tagliafico qui est annoncé sur le départ, pour un retour à l'Ajax Amsterdam. Laurent Blanc a concédé ce jeudi 17 août, que le départ de l'Argentin serait une lourde perte.

Tagliafico sur le départ, Laurent Blanc n'y pense même pas

« Un départ de Tagliafico ? Notre conversation de ce matin n'avait rien à voir. Si le perdre serait un coup dur ? Très gros. Mais je n'y ai pas pensé un seul instant. Vous êtes peut-être au courant de plus de choses que moi. Il reste encore une quinzaine de jours. J'ai connu des mercato agréables et j'ai connu des mercato plutôt désagréables. Vous avez une décision de la DNCG qui vous permet de ne rien faire ou presque. Un mercato, ça peut être très bien pour un entraîneur si on vous améliore l'équipe » a déclaré le coach français en conférence de presse, au sujet d'un probable départ du champion du monde aux Pays-Bas. Laurent Blanc n'ose même pas l'imaginer et se plaint ouvertement de la décision de la DNCG qui pénalise le mercato lyonnais. L'OL espère ne pas se faire encore un peu plus dépouiller car la vente de Tagliafico serait préjudiciable pour les résultats sportifs du club.