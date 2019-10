OL : Laurent Blanc attaqué, il crie au scandale !

Dans : OL, Ligue 1.

La possible venue de Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais afin de remplacer Sylvinho suscite bien des commentaires, et vaut même à l’ancien sélectionneur national et coach de Bordeaux et du PSG quelques critiques. L’éternel reproche fait à Laurent Blanc est de ne pas vivre 24 heures sur 24 avec ses joueurs et de laisser les mains libres à Jean-Louis Gasset son adjoint. Pour Willy Sagnol, tout cela ressemble quand même à un acharnement totalement scandaleux contre le technicien pressenti pour devenir entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

« Quand on dit que si Laurent Blanc vient avec Gasset à Lyon c’est mieux pour l’OL, ça veut dire Lolo tout seul c’est une pipe. Pour moi, Laurent Blanc est un très bon entraîneur, qu’il soit avec ou sans Jean-Louis Gasset. Après qu’il soit meilleur avec Jean-Louis, c’est possible, même si cela n’est jamais arrivé qu’il soit sans lui, donc on ne sait pas. Sa réputation on s’en fout. Si on parle de réputation, on dit quoi de Guardiola alors que des milliards d’euros ont été dépensés depuis plusieurs années par le Bayern Munich et Manchester City pour gagner la Ligue des Champions. Et là, on me dit que Laurent Blanc est une pipe, je dis non. Il est toujours sur le terrain, ce n’est pas un fainéant », a lancé le consultant de RMC visiblement très agacé que l’on puisse ainsi remettre en cause les compétences du champion du monde 98.