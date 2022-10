OL : Laurent Blanc arrive, Bruno Cheyrou respire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, où il a succédé dimanche à Peter Bosz.

Après quatre défaites consécutives et un piteux match nul à domicile contre Toulouse, Peter Bosz a été mis à pied par l’Olympique Lyonnais. Dimanche soir, le club rhodanien a officialisé à travers un long communiqué la nomination de Laurent Blanc, que Jean-Michel Aulas rêvait de recruter depuis longtemps à l’OL. Les destins de l’ancien coach du PSG et de l’Olympique Lyonnais auraient pu être liés il y a deux ans mais à l’époque, Juninho avait finalement misé sur Rudi Garcia. C’est donc en ce mois d’octobre 2022 que l’aventure débute entre Laurent Blanc et Lyon. Mais alors que le changement d’entraîneur a été acté, une partie des supporters réclame aussi une réorganisation en interne. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont régulièrement dans l’œil du cyclone, mais il a d’ores et déjà été acté que rien ne changera les concernant au minimum jusqu’à l’officialisation du rachat du club par John Textor.

Laurent Blanc aime beaucoup Bruno Cheyrou

📸 Toutes les photos de la séance ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 10, 2022

Sur les réseaux sociaux, une rumeur s’est répandue à la vitesse de l’éclair selon laquelle Rémi Garde était tout proche de devenir le nouveau directeur sportif des Gones. Selon le site Olympique & Lyonnais, cette rumeur est une fake news. En effet, l’ex-entraîneur de l’OL et de l’Impact Montréal n’est absolument pas proche d’un retour dans la capitale des Gaules. De plus, le média fait savoir que Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou ne sont pas menacés. En ce qui concerne le dernier, actuel responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais, il pourrait même résister au rachat du club par John Textor. En effet, le média croit savoir que Laurent Blanc apprécie beaucoup Bruno Cheyrou et la relation très proche entre les deux hommes pourrait bien permettre à l’actuel responsable du recrutement de rester en poste un bon moment encore à Lyon. Une nouvelle qui ne ravira pas tout le monde du côté de Décines…