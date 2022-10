OL : Laurent Blanc « a le boulard », première gifle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La nomination de Laurent Blanc au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais marque un nouveau tournant pour le club de Jean-Michel Aulas. Mais l'entraîneur français va devoir gérer les critiques.

L’OL version Laurent Blanc prépare le déplacement de dimanche à Rennes, et c’est peu dire que cette rencontre entre la formation lyonnaise et le club breton est très attendue. Si du côté du Groupama Stadium, la désignation de l’ancien entraîneur du PSG et des Bleus fait le bonheur d’une large partie des supporters, lesquels étaient excédés par Peter Bosz, Laurent Blanc n’a pas que des amis. Sur un podcast de RMC, les premières déclarations du nouveau coach de l’Olympique Lyonnais ont déjà donné lieu à des commentaires très acerbes. Revenant sur les propos de Laurent Blanc concernant les jeunes footballeurs, qu’il ne voulait pas lancer trop tôt dans le grand bain, Daniel Riolo et Jérôme Rothen n’ont pas été tendres avec le champion du monde 1998. Et cela avant même qu’il ne dirige son premier match sur le banc du club de Jean-Michel Aulas.

Laurent Blanc prend une première critique musclée

Pour Daniel Riolo, Laurent Blanc a clairement besoin d’une mise à jour dans ses jugements s'il veut que cela se passe bien à l'OL. « Il a quel âge Rayan Cherki (19 ans) pour savoir s’il est dans la tranche des joueurs trop jeunes ? Laurent Blanc, ça fait très longtemps qu’il ne bosse plus, donc il va falloir qu’il s’y remette dans son rapport avec les joueurs, et il a un problème avec les jeunes. Même quand il était au PSG ou en équipe de France, je me souviens de sa déclaration sur « cette génération qui s’excuse beaucoup ». Il a un problème générationnel, il estime que les mecs manquent de respect ou n’ont pas de respect. Et là en plus il ne veut pas les lancer trop tôt à cause des réactions et des prises de grosses têtes », a confié le journaliste. L’occasion pour Jérôme Rothen de lancer un Scud contre Laurent Blanc. « Ce n’est pas comme si lui avait le boulard. C’est quand même intéressant de donner une leçon sur ce thème, car s’il y en a un qui s’aime bien, c’est bien lui », a lancé l’ancien joueur.