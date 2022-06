OL : Lacazette, un secret qui cache le départ de Paqueta ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alexandre Lacazette s'est officiellement engagé avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025. Mais l'OL n'a pas encore dévoilé quel numéro aura le Général sur son maillot. Un secret qui en cache un autre.

Pour le plus grand bonheur des supporters de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a réussi à faire revenir Alexandre Lacazette « à la maison », le buteur arrivant avec un statut de joueur libre, puisque son contrat avec Arsenal s’est achevé sans qu’une prolongation ne lui soit proposée. Jeudi, Lacazette a donc fait l’objet d’une présentation officielle après avoir signé son contrat de trois ans avec son club formateur. A cette occasion, le joueur a posé avec un maillot floqué « 2025 », date de la fin de son engagement, mais du côté de la boutique du club rhodanien on garde le mystère sur le numéro qui sera floqué au dos du maillot 2022-2023 que portera l’ancien joueur des Gunners. En effet, en pré-commande, le maillot Lacazette est vendu avec le 00, ce qui ne sera évidemment pas le numéro définitif de l’attaquant français. Et c’est là que débute l’hypothèse soulevée par Le Progrès.

Le 10 de Lucas Paqueta pour Alexandre Lacazette ?

Le quotidien régional estime que même si les réseaux sociaux valident le numéro « 69 » sur le maillot d’Alexandre Lacazette afin de marquer son attachement à Lyon et la région, c’est un autre scénario qui se profile. En effet, du côté de l’Olympique Lyonnais, il se dit que l’attaquant pourrait récupérer le numéro de ses belles années, à savoir le « 10 ». Un numéro que porte actuellement Lucas Paqueta, mais qui va se libérer si l’international brésilien part de l’OL lors de ce mercato estival. Une théorie qui a du sens, le club ne communiquant pas du tout sur cet aspect marketing très important où l'on imagine bien que les maillots Lacazette vont s'arracher lorsqu'ils seront en vente avec le vrai flocage. Autrement dit, tant que le dossier Paqueta ne sera pas réglé, le buteur français devra attendre son maillot. L'avenir dira si tout cela a effectivement été prévu.