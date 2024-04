OL ‍: Lacazette, Tolisso, Lopes, le gang des Lyonnais sur le départ

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très actif lors du mercato hivernal, l’OL ne devrait pas chômer pour autant l’été prochain. L’effectif va encore évoluer, et certains joueurs cadres tels que Lacazette ou Tolisso pourraient partir.

Grâce à un mercato hivernal très réussi, l’Olympique Lyonnais a réussi à relancer sa saison. Lanterne rouge de Ligue 1 en décembre, les Gones sont remontés à la 9e place du classement et ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe de France. Pierre Sage y est pour beaucoup, mais les recrues du mois de janvier ont aidé. L’été prochain, le mercato devrait une nouvelle fois être animé à Lyon sous la houlette de John Textor et de David Friio. L’idée est de conserver les recrues du mois de janvier et de les entourer de joueur du même niveau afin de créer un groupe très compétitif. En revanche, il n’est pas totalement impossible de voir certains cadres à gros salaire plier les voiles.

C’est notamment le cas d’Anthony Lopes, dont le départ est déjà acté afin de libérer la place pour Lucas Perri. La question va également se poser pour Dejan Lovren, qui ne joue quasiment plus mais qui a encore un contrat jusqu’en 2025. Enfin, les dossiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pourraient aussi être sur la table au vu des émoluments des anciens joueurs d’Arsenal et du Bayern Munich selon Zack Nani, qui a fait un point sur l’effectif lyonnais en vue du mercato sur sa chaîne Twitch. « Je ne sais pas si Lacazette va partir, car il a quand même un très gros salaire à Lyon. Mais en vrai, si on gagne la Coupe de France, ça ne m’étonnerait pas qu’il parte » a jugé le streameur fan de l'OL au sujet du capitaine rhodanien, avant de poursuivre sur le reste de l'effectif.

Zack Nani veut un défenseur central et un latéral gauche à l'OL

« Pierre Sage ? Je le garde tous les jours, même si on termine 10e et qu’on perd la finale, il a largement mérité de rester. Un peu de stabilité une fois de temps en temps, ce serait bien. Quels départs cet été ? A mon sens : Lovren, Lopes, Tagliafico perso je le laisse partir, éventuellement Lepenant, Diomandé et peut-être Adryelson car il ne s’est pas adapté. Pourquoi pas vendre Tolisso aussi car il est revenu correctement mais au vu de son salaire, ce n’est pas suffisant selon moi. Et dans le sens des arrivées, je recrute un défenseur central titulaire, un latéral gauche titulaire et peut-être un milieu car derrière Caqueret, Matic, Tolisso et Mangala, il n’y a personne » a livré Zack Nani, qui ne serait pas étonné de voir un mercato totalement fou à Lyon avec des départs importants qui nécessiteront forcément de gros investissements en contrepartie, notamment si un joueur du calibre d’Alexandre Lacazette venait à faire ses valises.