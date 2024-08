OL ‍: Lacazette prévient, ça va être le feu

Dans : OL.

Par Alexis Rose

De retour aux affaires au sein de l'Olympique Lyonnais après une parenthèse enchantée aux Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France, Alexandre Lacazette a envie de briller aux côtés de Georges Mikautadze, le nouveau buteur des Gones.

Il existe bien un OL avec Alexandre Lacazette et un OL sans son capitaine. Il faut dire que les Gones ont perdu quatre des cinq derniers matchs disputés sans Lacazette, dont la cuisante défaite à Rennes (0-3) dimanche dernier en ouverture de la saison de L1. Mais que les supporters lyonnais se rassurent, l’ancien attaquant d’Arsenal sera bien de retour dès ce week-end. Après avoir aidé l’équipe de France à remporter la médaille d’argent aux JO de Paris, le numéro 10 lyonnais est convoqué dans le groupe de Pierre Sage. Il pourrait même débuter la rencontre aux côtés d’un certain Georges Mikautadze, la recrue star du mercato estival de Lyon. Revenu dans son club formateur après avoir brillé à Metz puis avec la Géorgie à l’Euro 2024, Mikautadze rêve de former un duo de choc avec son modèle Lacazette. Une idée partagée par le capitaine lyonnais.

« Georges, c’est un joueur de qualité »

« Dans la saison, on jouera sûrement ensemble avec Georges, peut-être même dès samedi contre Monaco si le coach prend cette décision. Mais c’est important de créer quelque chose rapidement avec Georges, comme avec tout le monde d’ailleurs. Georges, c’est un joueur de qualité, il l’a déjà démontré la saison précédente avec Metz puis à l’Euro. Donc ça sera rapide de créer quelque chose avec lui. Une relation attendue ? Je veux juste qu’on marque beaucoup de buts tous ensemble. Il faut qu’on aide l’équipe à gagner. Je me sens bien, je suis prêt après avoir réalisé une bonne préparation avec l’équipe de France aux JO », a lancé, sur OL TV, Lacazette, qui s’est montré proche de Mikautadze tout au long de la semaine en étant en binôme sur des petits jeux à l'entraînement. Reste maintenant à confirmer cette bonne entente sur les terrains de L1, et notamment face à Monaco samedi au Groupama Stadium, pour permettre à Lyon de remonter au classement.