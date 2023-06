OL ‍: Lacazette numéro 1, le bonnet d'âne pour Diomandé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La saison 2022-2023 est terminée depuis une semaine, et elle ne restera pas dans les mémoires lyonnaises, du moins sur le plan sportif. L'heure est venue de délivrer les bulletins de notes aux joueurs de Laurent Blanc.

Le départ de Jean-Michel Aulas a forcément marqué la fin de saison de l’OL, l’emblématique dirigeant lyonnais étant viré sans ménagement par John Textor. Mais sportivement, les abonnés du Groupama Stadium n’auront eu que quelques occasions de s’enflammer, tant la formation entraînée par Peter Bosz et Laurent Blanc a été sur courant alternatif. Témoins des 38 matchs de l’Olympique Lyonnais cette saison, les journalistes du Progrès ont ramassé les copies ce lundi, et délivré le classement des joueurs de l’OL sur ce championnat en se basant sur les notes données à chaque match. Afin de ne pas pénaliser un joueur qui n’aurait pas eu trop l’occasion d’être aligné, le quotidien régional ne classe que ceux qui ont joué au moins 20 des 38 matchs de la saison de Ligue 1. Et forcément, il y a un grand vainqueur et ce n’est pas réellement une surprise.

Lacazette a fait fort pour son retour à Lyon

En un an, il a inscrit 3⃣1⃣ buts et est devenu le deuxième meilleur buteur de notre Histoire ! 🔥✨



𝙌𝙪𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 de @LacazetteAlex ! 🫡



On en profite pour se repasser l'intégralité des réalisations du Général cette saison 📽⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) June 9, 2023

Alexandre Lacazette, de retour à l’Olympique Lyonnais, a frappé fort en se classant deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. Et tout au long de la saison, le Général a été l’un des rares joueurs de l’OL à être à la hauteur, ce qui lui vaut d’être premier au classement avec une note moyenne de 5,88 sur 10. À noter que Le Progrès a mis un 10 sur 10 à Lacazette pour son incroyable quadruplé lors du légendaire match OL-Montpellier. Au classement, le buteur lyonnais devance Anthony Lopes, habitué du podium, qui obtient 5,82, le gardien devançant Maxence Caqueret (5,62). Tout en bas du classement, où ne figurent pas les Boateng, Toko Ekambi et autres joueurs n’ayant pas assez été alignés, on trouve Sinaly Diomandé, le défenseur international ivoirien n’ayant que 4,71 de moyenne. La rédaction du Progrès précise que si l’on ramène les notes au temps de jeu, trois joueurs raflent la mise : Dejan Lovren (5,93), Saël Kumbedi (5,91) et Bradley Barcola (6,13).