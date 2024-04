OL ‍: Lacazette négocie depuis deux mois avec son futur club ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Patron de l'OL sur le terrain, Alexandre Lacazette est bien parti pour quitter le club avant la fin de son contrat. Les intérêts se multiplient et l'offre copieuse est déjà tombée pour l'avant-centre tricolore.

Revenu à l’Olympique Lyonnais pour permettre à la formation de son coeur de redresser la barre et de revenir en Europe, Alexandre Lacazette ne sait pas encore s’il va réussir cette mission en fin de saison, mais il n’aura en tout cas rien à se reprocher. L’attaquant passé par Arsenal pendant cinq ans enchaine les buts et se montre impeccable dans l’état d’esprit comme dans sa faculté à être décisif. Cela a été une nouvelle fois le cas ce dimanche face à Brest, avec un but marqué mais aussi un sacrifice de son corps pour obtenir le pénalty décisif. Des performances qui attirent forcément l’oeil alors qu’il arrive en fin de contrat au mois de juin 2025. Un départ dès cet été a déjà été murmuré, mais désormais les choses deviennent bien plus concrètes.

En effet, Fabrice Hawkins affirme que cela se bouscule au portillon pour recruter Lacazette, qui a fait des touches aux Etats-Unis, où le Los Angeles Galaxy l’a dans le viseur. Mais là où la grosse offre pourrait venir, c’est l’Arabie Saoudite bien sûr. Selon le journaliste de RMC Sport, deux clubs sont passés à l’action et une offre a déjà été transmise pour un contrat de deux ans et une année en option. Autant dire que c’est déjà du concret pour le « Général », qui est en discussions depuis deux mois avec les clubs de Saudi Pro League.

L'OL et Textor sont au courant

Mais c’est tout récemment que l’OL, et son propriétaire John Textor, ont été tenus au courant qu’un transfert prenait forme si jamais le club rhodanien voulait bien étudier les offres. A 33 ans, Lacazette pourrait se voir offrir un contrat supérieur à ce qu’il touchait à Arsenal, et l’OL réaliser une très belle vente pour un joueur dont le départ rémunéré était forcément inespéré. Surtout pour le plus gros salaire du vestiaire, estimé à 500.000 euros par mois. Même si la perte sportive serait énorme, et difficile à compenser. D’ailleurs, c’est sur le côté terrain que l’attaquant lyonnais préfère se concentrer en cette fin de saison, et des éléments de réponse ne seront donnés qu’au mois de juin, quand la saison sera terminée.