OL ‍: Lacazette isolé, Lyon doit recruter un tueur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après une préparation chaotique, l’OL s’est incliné dimanche soir à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1. Mais tout n'est pas à jeter dans la prestation lyonnaise.

Malgré une prestation collective correcte dans l’ensemble, l’Olympique Lyonnais est rentré de Strasbourg avec une défaite. Les occasions non converties ont coûté cher aux Gones, moins efficaces que les Alsaciens et qui sont déjà dans le dur alors que le mercato est chaotique avec la vente non prévue il y a quelques jours de Castello Lukeba au RB Leipzig. Confronté aux restrictions de la DNCG, le club rhodanien est en difficulté pour recruter, ce qui ne va pas aider à relever la tête et à relancer une dynamique positive.

Tout n’est pourtant pas à jeter après la défaite à Strasbourg selon Ludovic Obraniak. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, le consultant a analysé la défaite des partenaires d’Alexandre Lacazette et selon lui, l’OL a livré une prestation plus que correcte. A certains moments, l’équipe de Laurent Blanc déployait même un jeu séduisant selon l’expertise de l’ancien milieu offensif du LOSC. Le manque d’efficacité dans le dernier geste coûte toutefois très cher au club de John Textor.

L’OL est « presque trop joli » selon Obraniak

« Les mots ont un sens, on ne peut pas dire que l’OL a raté son match à Strasbourg. Cela voudrait dire qu’ils seraient totalement passés à côté, ce n’est pas le cas. Finalement, cet OL est presque trop esthétique. J’ai vu plein de belles choses, des mouvements avec Lacazette, des talonnades, des enchainements… Je me dis parfois que cette équipe est presque trop jolie à regarder, elle manque d’efficacité et de tueurs. A un moment donné, je vois Barcola qui fait ses petits grigris mais j’ai envie de lui dire ‘avec les qualités que tu as, pousse la balle et va’ ! » estime Ludovic Obraniak avant de conclure.

« Barcola n'a pas besoin de faire trois passements de jambe. Cette équipe manque de simplicité car contre Strasbourg, ils ont mis de l’engagement. L’atmosphère à Lyon qui est loin d’être un long fleuve tranquille pèse aussi sur les épaules des joueurs » a analysé l’ancien milieu offensif de la sélection polonaise. Nul doute que cet avis de Ludovic Obraniak fera réagir car s’il y a effectivement eu quelques mouvements offensifs intéressants, l’attaque de l’OL ne s’est toutefois pas montrée dominatrice face à la défense de Strasbourg sur la totalité du match. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Laurent Blanc a montré par période qu’elle pouvait faire mal à son adversaire et c’est déjà un motif de satisfaction après la présaison cataclysmique de l’équipe lyonnaise.