OL ‍: Lacazette, futur adjoint de Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Malgré le match nul contre Ludogorets, l’Olympique Lyonnais a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Cette rencontre n’a pas permis à Alexandre Lacazette de se relancer, lui qui patine depuis deux mois. De quoi provoquer la colère de Daniel Riolo.

La saison d’Alexandre Lacazette est décidément bien délicate. S’il est difficile de juger les joueurs de l’Olympique Lyonnais tant le contexte extra-sportif du club est particulièrement houleux, il est toutefois pertinent de constater que le capitaine des Gones traverse une période très compliquée. Le contraste entre son impact sur le terrain lors de la dernière saison et au cours de l’exercice actuel est édifiant. Muet depuis son triplé face à Nice le 1ᵉʳ décembre 2024, Lacazette a de moins en moins de temps de jeu. Sa petite demi-heure ratée face à Ludogorets, alors qu’il était censé apporter une énergie impactante pour permettre à l'OL de conserver son avance, provoque le désarroi total de Daniel Riolo.

« Lacazette ? Il n’a aucun impact »

Mikautadze ou Lacazette en pointe à l'OL ?



⚔️ Le débat divise @DanielRiolo et @kevindiaz11. pic.twitter.com/76SZXaaX2N — After Foot RMC (@AfterRMC) January 30, 2025

« Lacazette ? Qu’il fasse adjoint-coach. S’il est si important en termes d’aura, de charisme, pour le club, ok très bien. Mais reste, mets-toi au bord du terrain, parle dans le vestiaire, fais des animations en tribunes, fais tout ce que tu veux. Sur le terrain, c’est pas ça. Il n’a aucun impact. Ses performances sont mauvaises. Il n’est pas bon ! Tu l’alignes toi avec ce niveau-là ? J’essaye de donner confiance à Mikautadze. Lacazette doit gagner sa place. Même dans la bonne période, il n’était pas bon. Il n’en a plus que pour six mois », a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Dans un débat avec Kevin Diaz, le loquace consultant assume préférer Georges Mikautadze à Alexandre Lacazette, lequel devrait plutôt ironiquement se cantonner à un rôle d'adjoint de Paulo Fonseca.

Pour lui, ses prestations sur le terrain ne sont pas du tout dignes d’un capitaine. On ne peut toutefois pas occulter la situation du club et les choix de John Textor de se séparer d’un entraineur que tout le monde au club appréciait.