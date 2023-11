OL ‍: Lacazette et Tolisso, départs en vue ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Revenus à l'OL en 2022, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso peuvent être déçus de la tournure des évènements. Le club rhodanien peine en Ligue 1 tout comme les deux joueurs cette saison. Peuvent-ils vouloir partir en janvier ? Les offres arrivent en tout cas.

On dit souvent de ne jamais se remettre avec son ex, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette le comprennent de plus en plus à l'OL. Les deux enfants du club, très performants avant leur départ en 2017 pour le Bayern et Arsenal, sont en plein cauchemar en ce moment. Déjà non-qualifié pour l'Europe la saison dernière, l'OL est désormais dernier de Ligue 1 avec un seul succès en 11 matchs. Individuellement, les deux Gones peinent autant que leur formation. Tolisso est contesté en milieu de terrain, ayant été mis sur le banc par Fabio Grosso à plusieurs reprises. De son côté, Lacazette est moins heureux sur le terrain et moins efficace devant le but. A Rennes, c'est lui qui a démarré le match sur le banc de touche.

L'Arabie Saoudite revient pour Lacazette et Tolisso

Dans ce contexte et avec la menace d'une descente en Ligue 2 pour l'OL, il serait logique que les deux amis aient des envies d'ailleurs au mercato. La menace est réelle car Lacazette et Tolisso sont convoités à l'étranger. L'Arabie Saoudite qui avait déjà contacté Alexandre Lacazette cet été va revenir à la charge comme le confirme le journaliste de RMC Edward Jay. Corentin Tolisso est aussi dans le viseur des clubs étrangers.

« Il y a des rumeurs entre Rhône et Saône sur pourquoi pas Alexandre Lacazette qui pourrait partir au mercato, s’il y a quelques sirènes. On pense à l’Arabie Saoudite ou des franchises américaines. Pourquoi pas aussi un certain Corentin Tolisso. C’est des ressentis. Ces joueurs vont être tiraillés entre le fait de quitter l’OL, un vrai titanic qui coule, et le fait de vouloir rester et sauver le club », a lâché Edward Jay dans l'After Foot. Une tendance qui pourrait aussi bénéficier à la direction lyonnaise, laquelle aimerait économiser les salaires colossaux de ses deux joueurs pour passer la DNCG et recruter aisément. Par contre, dans la situation de l'OL, pas sûr que les supporters lyonnais apprécient de voir ces deux emblèmes partir et laisser l'OL sans vrai leader de vestiaire.