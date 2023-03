OL : Lacazette cache la misère, la triste vérité

Dans : OL.

De retour de blessure, Alexandre Lacazette a encore été décisif en marquant face à Nantes vendredi soir avec l’OL (1-1).

Auteur d’un doublé en l’espace de quelques minutes à Lille une semaine plus tôt, Alexandre Lacazette a remis ça contre Nantes en inscrivant son 17e but de la saison en Ligue 1. Un véritable exploit de la part de l’international tricolore au vu des résultats en dent de scie de l’Olympique Lyonnais cette saison. Mais désormais, Alexandre Lacazette ne suffit plus à cacher les carences collectives de l’équipe de Laurent Blanc. La preuve face à Nantes, après le repos, lorsque le buteur de l’OL était moins en vue, personne n’a pris le relai. Ni les jeunes Bradley Barcola ou Rayan Cherki, ni les plus expérimentés Amin Sarr ou Moussa Dembélé. Le constat est effrayant pour l’Olympique Lyonnais, qui ne peut donc compter que sur le « général » Lacazette dans le secteur offensif, tout du moins comme joueur fiable et régulier. De quoi faire très peur pour l’avenir comme le relate le média spécialisé Olympique & Lyonnais.

Lacazette seul au monde à l'OL

« Derrière son leader d’attaque, personne ne peut prendre la relève pour incarner une menace offensive sérieuse, même si Barcola monte quelque peu en puissance sur les dernières semaines (…) Certes, Lacazette ne fait pas tout bien. Face aux Nantais, il a perdu des ballons, manqué une très belle situation et a disparu après la pause. Mais il a aussi fait les efforts au pressing pour récupérer le cuir et sans lui, l’Olympique lyonnais n’a pas cet élément offensif capable de faire la différence devant la cage adverse (…) Dans ce tableau peu réjouissant, Alexandre Lacazette est l’un des phares auxquels se raccrocher, mais il ne pourra pas sortir l’OL de cette situation tout seul » analyse le média pro-OL, très inquiet de voir que derrière Alexandre Lacazette, aucun joueur n’est capable de prendre le relai pour porter le club rhodanien. Une situation inquiétante tant la dépendance à un seul joueur est criante à l’OL, qui aura besoin des autres atouts offensifs du club pour gagner la Coupe de France et espérer gratter quelques places en championnat d’ici la fin de la saison.