OL ‍: Lacazette agressé par un ancien joueur de Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec son succès à Pontarlier en coupe de France, l'OL a enchaîné quatre succès de rang toutes compétitions confondues. Alexandre Lacazette a donné son explication du changement de visage des Lyonnais, faisant bondir Pascal Olmeta.

Depuis l'arrivée de Pierre Sage, l'OL retrouve enfin le visage qui aurait du être le sien depuis le début de saison. Derniers avec 7 points seulement, les Lyonnais ont terminé 2023 sur trois succès d'affilée en Ligue 1. La trêve ne les a pas gênés avec une facile victoire à Pontarlier en Coupe 3-0. Si fragile derrière avant Sage, l'OL vient d'enchaîner quatre rencontres de suite sans prendre de but. Après le match de dimanche, Alexandre Lacazette a reconnu toute l'influence de son nouvel entraîneur dans les résultats positifs de son équipe. « Qu'est-ce qui a changé ? Le coach a changé », a t-il lâché devant la presse en zone mixte.

Lacazette descend Grosso, c'est indécent !

Une phrase qui peut aussi se lire comme une critique claire de Fabio Grosso. On le sait, le coach italien n'était pas en bons termes avec l'attaquant lyonnais, allant même jusqu'à l'écarter du onze titulaire sur certains matchs. Néanmoins, cette sortie a profondément gêné Pascal Olmeta. L'ancien gardien de l'OL s'en est pris à Alexandre Lacazette sur l'antenne de RMC. Pour Olmeta, Lacazette n'a pas le droit de critiquer Grosso. Si l'OL est tombé aussi bas, les joueurs et leur capitaine en sont au moins aussi responsables que leur ex-coach.

🗣️ M. le Procureur Pascal Olmeta reproche à Alexandre Lacazette de parler sur Fabio Grosso une fois l'Italien viré : "T'avais qu'à être bon sur le terrain et plus courageux !" #RMCLive pic.twitter.com/myOaY7sykO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 9, 2024

« Monsieur Lacazette. Quand on est taulier d’une équipe, un cadre, une pièce maîtresse d’une équipe, tu es dans les vestiaires : Parle ! Dis ce qui ne va pas. Il faut pas raconter n’importe quoi, il faut pas attendre que le coach se fasse virer pour dire aujourd’hui « Voilà, c’est à cause de lui ». Il a oublié que ce coach-là est allé à Marseille, il en a pris plein la gueule pour dire que c’est à cause de lui que ça ne marchait pas. Mais si dans 2-3 matchs ça ne marche pas avec son nouvel entraîneur, on va dire quoi ? Bah voilà, c’est ta faute. Avant d’accuser qui que ce soit, le taulier c’est toi. Quand il faut parler, il faut parler. Il ne faut pas accuser les personnes parties. C’est pas parce que tu as 3 victoires d’affilée que tu es sorti du fin fond du tableau et de la m*rde. Aie le respect pour ton entraîneur qui se fait assassiner là », a t-il fulminé dans Rothen s'enflamme. De quoi se demander ce qu'a pu être le vestiaire lyonnais entre octobre et décembre dernier pour en arriver à une telle sortie de Lacazette.