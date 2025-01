OL ‍: Labrune insulté, Textor va trop loin et s’excuse

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir, John Textor a beaucoup fait parler de lui. Tout d'abord pour une sortie cinglante sur Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi mais aussi des captures d'écran avec des messages insultants envers Rayan Cherki.

L'OL ne vit pas forcément le début d'année 2025 souhaité. Le club rhodanien sort d'une défaite logique sur la pelouse du Stade Brestois et pour ne rien arranger, John Textor fait polémique. Le propriétaire américain du club lyonnais est en froid total avec les instances du football français. Pour lui, Vincent Labrune est à la botte de Nasser Al-Khelaïfi. Ce lundi soir sur RMC, Textor a même traité le président de la Ligue de Football Professionnel de « toutou ». Un mot très fort qui a rapidement fait réagir. D'abord le PSG mais aussi la LFP, consternés par l'attitude de l'Etasunien. Face à l'énorme polémique déclenchée et au fait que l'OL soit une dans une situation financière bancale, John Textor a tenu à présenter ses excuses ces dernières heures.

Textor reconnait une erreur et veut un dialogue sincère

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations de L'Equipe, Vincent Labrune n'a en effet pas tardé à téléphoner à Textor après sa sortie cinglante sur lui. Les deux hommes ont échangé avant que le Lyonnais confesse : « Je n’aurais pas dû utiliser ces termes. J’attends avec impatience une conversation respectueuse sur ces sujets qui nous préoccupent ». La situation reste néanmoins chaotique et l'OL va devoir, en plus de ces histoires à gérer, terminer son mois de janvier avec de belles rentrées d'argent. Pas mal d'éléments sont invités à partir ou souhaitent le faire. C'est toujours le cas de Rayan Cherki. Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2026, l'international Espoirs français sonde le marché. Ces dernières heures, l'intérêt du Bayern Munich est de plus en plus important.