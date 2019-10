OL : La victoire à Leipzig, encore un coup de Genesio !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Un peu comme la saison dernière, c’est dos au mur et alors que la crise couvait que l’Olympique Lyonnais a sorti le gros match.

Pas forcément au niveau de la démonstration technique, mais plus au niveau du caractère et de la solidarité, à l’image de cette défense qui a tenu bon malgré les vagues allemandes dès le début de match. L’OL repart donc de Leipzig avec les trois points, et Sylvinho peut afficher un large sourire. Même si un détail risque de faire également sourire les suiveurs de l’Olympique Lyonnais.

En effet, dans la salle de presse où le match était présenté par la chaine du club allemand, les fiches n’avaient visiblement pas été toutes mises à jour, puisque le nom de Bruno Genesio était inscrit comme entraineur de l’équipe visiteuse. Bien évidemment, ce n’est plus le cas, et cet instant a été immortalisé par Hervé Penot, le journaliste de L’Equipe présent sur place. De quoi dédicacer ce succès à « Pep », qui a fait son retour sur la scène médiatique cette semaine pour porter secours à son club et à son successeur, preuve que pour lui l’OL passe avant tout. Et ça, même en Allemagne, cela n’a visiblement pas été oublié.