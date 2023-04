OL : La vente actée, Textor ne laisse pas le choix à Aulas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Devant les médias ce jeudi, Jean-Michel Aulas a confirmé la vente en cours de la section féminine de l’Olympique Lyonnais. Le président du club rhodanien a dû céder face au pouvoir de décision du propriétaire John Textor.

Malgré le timide démenti publié mercredi, dans lequel seule la vente de la franchise OL Reign était évoquée, OL Groupe va bien vendre sa section féminine. Le journal L’Equipe annonçait un rachat par la femme d’affaires américaine Michele Kang. Une tendance confirmée par Jean-Michel Aulas ce jeudi face aux médias. Le président de l’Olympique Lyonnais a bien tenté d’expliquer le processus à sa manière et surtout à son avantage. Mais l'actionnaire majoritaire John Textor a apparemment eu le dernier mot.

🇫🇷 Aulas, membre du comité exécutif de la FFF, a dévoilé un nouveau format pour le championnat de France féminin où le titre sera joué, dès la saison prochaine, en playoffs.https://t.co/lbwqRHRKYZ — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2023

« On discute actuellement avec un certain nombre d'investisseurs étrangers, et en particulier avec une structure américaine, pour essayer de créer une nouvelle société dans laquelle l'Olympique Lyonnais sera bien représenté et qui aura l'ambition d'avoir, un peu comme cela a été fait pour les garçons, plusieurs clubs en Europe et probablement en Asie, a expliqué Jean-Michel Aulas aux journalistes. Mais pour le moment, les choses ne sont pas encore totalement arrêtées. En tout cas, contrairement à ce qui a été indiqué, c'est en respectant la responsabilité et la gouvernance de chacune des entités. »

Aulas se dit ravi de la vente...

« (...) Ce qui a troublé, c'est le fait de dire que l'Olympique Lyonnais allait céder. Non, c'est un apport d'actifs dans le football féminin à une nouvelle société dans laquelle l'Olympique Lyonnais aura non seulement une part de gouvernance, mais aussi une ambition sur le plan international. Donc c'est plutôt plus que moins. Je ne peux qu'être très favorable à cette ambition que nous avions dans le passé », s’est défendu le patron emblématique de l’Olympique Lyonnais en essayant de sauver les apparences.