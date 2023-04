OL : La tactique du boucher, Lopes effraie les attaquants

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Réputé pour ses sorties jugées dangereuses, Anthony Lopes a connu une période de doute à cause des critiques. Désormais, ces commentaires négatifs ne l’affectent plus et le gardien de l’Olympique Lyonnais assume totalement son style explosif.

La saison ne pouvait pas plus mal débuter pour Anthony Lopes. Dès la 1ère journée de Ligue 1, le gardien de l’Olympique Lyonnais avait récolté un carton rouge direct après 27 minutes de jeu contre l’AC Ajaccio (victoire 2-1). L’international portugais n’avait pas du tout maîtrisé sa sortie et s’était rendu coupable d’une faute grossière sur l’Ajaccien Mounaïm El Idrissy. Autant dire que ce fait de jeu n’avait pas surpris grand monde.

Anthony Lopes est effectivement réputé pour ce genre de sorties dangereuses qui lui ont valu pas mal de critiques, mais aussi quelques doutes. Pas de quoi affecter l’état d’esprit du portier toujours déterminé à s’imposer face aux attaquants. « Dans ces situations, ma philosophie, c'est d'être très "protagoniste" pour mettre l'adversaire dans une urgence qu'il ne veut pas car, lui, son objectif est de se donner du temps, a expliqué le Lyonnais à France Football. Je lui mets la pression, je préfère être maître de mon destin que d'attendre et de subir. »

Lopes y va à 200%

« La clé, c'est qu'à la microseconde où on a décidé d'y aller, il faut y aller à 200 %. Si on a un moment d'hésitation, c'est ce qui nous fera arriver en retard, a poursuivi Anthony Lopes. Il y a eu une période où il y avait une espèce de petite musique sur mes sorties jugées dangereuses. Ça m'a fait un peu cogiter. Une fois que j'ai compris que je n'empêcherai pas les gens de parler, j'ai construit une carapace et retrouvé ma confiance et dans mes choix, sans jamais plus déjouer. » En effet, le dernier rempart des Gones enchaîne les bonnes performances cette saison.