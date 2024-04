L’OL arrive au Parc dans une forme de champion

Dans : OL.

L'OL arrive avec le vent en poupe face au Paris SG en vue du choc de ce dimanche, même si Pierre Sage a tenu à rétablir quelques vérités en conférence de presse.

Même si l’Olympique Lyonnais a longtemps été en grande difficulté cette saison, le club rhodanien arrivera bien au Parc des Princes ce dimanche soir avec l’ambition de jouer un réel choc de ce championnat. La belle forme de l’OL depuis le début de l’année lui permet de regarder presque le PSG dans les yeux, et de vouloir faire de ce rendez-vous une occasion de se rapprocher un peu plus de l’Europe. Car c’est le grand objectif des Lyonnais en cette fin de saison, celui de décrocher un ticket européen par le biais de la Ligue 1, où il faudra terminer dans le 7 premiers, ou par le biais de la Coupe de France avec une finale à disputer dans un mois à Lille, face au Paris SG bien évidemment.

PSG-OL, ce n'est pas un échauffement avant le 25 mai

Pas question donc pour Pierre Sage de voir ce match comme un échauffement avant la finale de Coupe. « Non, ce n'est pas une répétition générale. On sera chez eux, et une finale n'a rien à voir avec un match de Championnat. L'idée dimanche est de continuer notre chemin pour terminer dans les sept premiers, alors qu'eux veulent valider leur titre le plus rapidement possible », a prévenu l’entraineur lyonnais, qui sait que l’OL, victorieux l’an dernier au Parc des Princes grâce à un but de Bradley Barcola, arrive tout de même avec quelques certitudes importantes à l’extérieur.

🗨 « Même si le match ressemble à la finale, la manière de le préparer et de l’appréhender est très différent »



En effet, l’air de rien, l’OL vient d’enchainer cinq victoires de suite à l’extérieur, à Nantes, Toulouse, Lorient, Metz et Montpellier. Un vrai rythme de champion de France qui donne clairement envie à Pierre Sage de poursuivre sur cette voie. « Et le fait d'enchaîner un sixième résultat positif à l'extérieur serait très positif pour nous, mais je ne crois pas à la mémoire des résultats. Ceux qui sont passés n'impactent pas ceux qui arrivent », a prévenu l’entraineur de l’OL, pour qui son équipe n’était pas devenue invincible en déplacement, même si ces succès, à l’image de celui contre Brest le week-end dernier, entretiennent une dynamique qui font de Lyon l’équipe en forme de Ligue 1.