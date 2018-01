OL : La réponse foudroyante de l'OL à l'attaque de la LFP !

Dans : OL, Ligue 1.

Après la victoire de l'OL contre l'OM, en décembre dernier, et pour fêter les 30 ans des Bad Gones, le club rhodanien avait donné son accord pour l'utilisation de fumigènes en grosse quantité. Mais visiblement le feu vert donné par Jean-Michel Aulas a cette manifestation n'a pas été suffisante pour calmer la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel laquelle a convoqué l'Olympique Lyonnais le 25 janvier prochain.

Pour le président de l'OL, cette convocation est aberrante et Jean-Michel Aulas a tenu à remettre les pendules à l'heure de manière très directe. « J’ai l’habitude bien sur de prendre les décisions en toute connaissance de cause et d’assumer les responsabilités que j’ai. En l’occurrence, j’avais d’ailleurs prévenu la Ligue de ce qu’il pourrait se passer dans l’environnement de droit que l’on connaît en France. Cela a été une réussite, les Bad Gones, le KVN et les autres groupes ont montré à la France entière qu’on pouvait en dehors du jeu faire ce qui leur permet de retrouver leur identité. Toutes les mesures de sécurité étaient prises. Donc non, je ne crains absolument pas grande-chose et en tout cas, on assumera (...) Il y a d’un côté des groupes de supporters qui ont fêté normalement leurs 30 ans. Et de l’autre côté, pas de conséquence, pas de blessés. Ce serait vraiment étonnant qu’on puisse aller au-delà. Le match était terminé, on est dans un stade privé, donc j’étais chez moi. On en reparlera si les choses évoluent », a lancé, avec un grand sourire le patron de l'Olympique Lyonnais visiblement convaincu de son bon droit et pas du tout affolé concernant d'éventuelles sanctions, y compris contre certains membres de l'OL qui ont utilisé des fumigènes.