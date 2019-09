OL : La prochaine pépite, c'est Cherki, et il ne se trompe jamais

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à trente ans de bons et loyaux services, Armand Garrido a décidé de quitter l’Olympique Lyonnais durant l’été dernier.

Armand Garrido faisait partie des murs. Autant dire que le club rhodanien a tourné une page de son histoire en perdant l’une des figures emblématiques de son centre de formation. Pendant longtemps, le technicien de 64 ans a dirigé l’équipe U17 National de l’OL. Avec un certain brio, sachant qu’il a marqué la carrière de nombreux joueurs du cru, comme Ludovic Giuly, Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou Houssem Aouar. Désormais, Garrido a passé le relais. Malgré tout, il garde un oeil très attentif sur les futures pépites de l’OL, et notamment sur Rayan Cherki, attaquant de 16 ans qui a déjà marqué deux buts en National 2.

« Cherki, on va lui laisser le temps de réussir quand même. Il est bien parti, c’est un fait. Il a beaucoup de choses pour lui. C’est un garçon qui a un potentiel qui est exceptionnel. Mais encore une fois, il faut laisser le temps au temps. Il est dans de bonnes conditions aujourd’hui. Tout est optimisé pour lui. Le club a vraiment fait tout ce qu’il fallait pour qu’il soit dans les meilleures conditions pour réussir. Maintenant, il faut le laisser travailler, progresser et grandir. C’est un petit peu comme une plante. On est en train de l’arroser. On attend qu’il grandisse. Il ne faut pas aller trop vite », a expliqué, sur Foot Mercato, l’ancien formateur de l’OL, qui sait que Cherki est le plus grand espoir de la nouvelle génération, lui qui est souvent comparé à Hatem Ben Arfa.