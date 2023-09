OL ‍: La légende Laurent Blanc méprisée, Textor va trop loin

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Jugé responsable du mauvais début de saison, Laurent Blanc devrait être licencié dans les prochains jours. Peu sont ceux qui contestent la nécessité pour l’Olympique Lyonnais de changer d’entraîneur. En revanche, la façon d’évincer le technicien fait débat.

Laurent Blanc n’ignore sans doute pas sa situation. Après la correction subie à domicile face au Paris Saint-Germain (4-1) dimanche dernier, le Cévenol sait qu’il vit probablement ses derniers jours en tant qu’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge de Ligue 1 après quatre journées. Le propriétaire John Textor attend simplement de trouver un nouveau coach avant de le licencier. Une méthode qui fait débat chez les suiveurs du club rhodanien.

Le journaliste Julien Hüet s’interroge en effet sur le traitement infligé à Laurent Blanc, toujours considéré comme une légende du football français. « Comment John Textor, puisque c’est plus simplement de lui qu’il s’agit, peut-il à ce point laisser pourrir la situation ? Depuis la reprise de l’entraînement mercredi, Laurent Blanc continue d’exercer son métier en attendant que le couperet ne tombe, a constaté notre confrère de Tonic Radio. "Il n’a qu’à démissionner", clameront certains. Excepté l’imprévisible Marcelo Bielsa, connaissez-vous beaucoup d’entraîneurs capables de démissionner et de s’asseoir sur une coquette indemnité de départ ? »

Laurent Blanc ne mérite pas ça

« Laurent Blanc, c’est incontestablement l’un des personnages forts de l’histoire du football français : champion du monde 1998, champion d’Europe 2000, vice-capitaine de cette équipe de France, sélectionneur national (2010-2012), champion de France, champion d’Angleterre, a-t-il énuméré. Laurent Blanc, c’est 97 sélections (16 buts) en Bleu et surtout assurément l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe de France, certainement même le plus grand défenseur de l’histoire des Bleus. Quoique l’on pense de son passage à Lyon, la façon d’évincer le "Président " n’est pas très glorieuse pour l’Olympique Lyonnais. » De quoi rappeler l’éviction de l’ancien patron Jean-Michel Aulas.