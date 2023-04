OL : La folie Barcola s'empare de Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL s'est imposé sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1) en Ligue 1. La prestation de Bradley Barcola a beaucoup plu dans le Rhône.

Quelques jours après avoir perdu l'Olympico contre l'OM, les hommes de Laurent Blanc ont su rebondir ce vendredi soir sur la pelouse de Strasbourg en Ligue 1. Si tout n'a pas été parfait, l'OL aura néanmoins su renverser un scénario bien mal engagé. Un caractère qui a beaucoup plu à Laurent Blanc. Aussi, l'entraîneur français pourra se rassurer en voyant le niveau de jeu de certains de ses jeunes, comme Bradley Barcola. Le jeune joueur rhodanien enchaine les rencontres de haut niveau depuis quelques semaines. A Strasbourg, son apport a été très précieux, lui dont la relation avec Alexandre Lacazette fonctionne de mieux en mieux. Ce n'est pas Olympique et Lyonnais qui dira le contraire...

Barcola, ça devient très sérieux à l'OL

Le média lyonnais n'a pas manqué de tarir d'éloges sur Bradley Barcola, qui rend comme il se doit la confiance donnée par l'OL. « Bradley Barcola a prouvé une fois de plus qu’il était bien plus utile proche du but qu’à enchaîner les sprints dans un rôle de piston comme face à l’OM, il y a cinq jours. Après seulement neuf minutes de jeu, il aurait pu inscrire l’un des buts de la saison de l’OL et même de Ligue 1. Avec une inspiration magnifique, il était allé chercher la lucarne opposée de Sels d’un ballon lobé enroulé. Mais la VAR en a décidé autrement. À côté de ça, il a été toujours aussi remuant, surtout dans ce 3-5-2 où sa qualité de profondeur est forcément utile. Sa relation avec Lacazette ne va qu’en s’arrangeant même si elle reste à parfaire. (...) De l’abnégation, de l’envie, du dribble comme à la 51e où il a enrhumé Perrin, ce n'est pas toujours clinquant, mais Barcola sait se rendre indispensable », a souligné Olympique et Lyonnais, qui se réjouit que l'OL puisse compter sur le talent d'un joueur comme Barcola. A 20 ans, le Lyonnais est l'une des rares satisfactions de la fin de saison rhodanienne. En 27 apparitions sous le maillot des Gones cette saison, il a planté 7 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues.