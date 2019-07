OL : La double offre que personne n'avait vu venir pour Fékir

Dans : OL, Mercato.

Un an après avoir failli rejoindre Liverpool, Nabil Fékir est de nouveau sur le départ. Après sa visite médicale ratée chez les Reds et une saison beaucoup moins tranchante, le meneur de jeu n’a plus autant la cote. Néanmoins, en Espagne, son profil intéresse du beau monde. Le Bétis Séville le courtise depuis des semaines, tandis que le FC Valence est récemment entré dans la danse. Mais pour rafler la mise, le club sévillan a dévoilé ses arguments, et ceux-ci sont assez musclés selon Le Progrès. Le quotidien régional affirme ainsi, qu’outre le transfert se situant entre 25 et 30 ME, le club andalou a expliqué à Nabil Fékir qu’il lui proposait un salaire quasiment doublé pour atteindre les 7 ME par an.

Un standard digne du seul PSG en Ligue 1. Mais surtout, la formation andalouse a aussi proposé un argument supplémentaire, avec le recrutement de son frère Yassin dont Nabil est très proche. A 21 ans, Yassin Fékir serait ensuite prêté en D2 espagnole, et pourrait être tenté par une aventure en commun de l’autre côté des Pyrénées. Surtout que, comme Nabil, considéré en instance de départ, le jeune milieu de terrain était absent de l’entrainement prévu ce lundi.