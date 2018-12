OL : La décision stupéfiante de l'OL avant le choc contre Barcelone !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le 19 février prochain, le FC Barcelone se déplacera à Lyon dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche prestigieuse très attendue dans la capitale des Gaules, l’OL n’ayant pas atteint ce stade de la compétition depuis bien longtemps. Mais selon Le Progrès, il sera quasiment impossible pour le grand public de se procurer une place pour cette rencontre au Groupama Stadium. En effet, seuls les abonnés ou les membre « MyOL » pourront assister à la rencontre. C’est tout du moins ce que l’état-major rhodanien a décidé. Explications…

« Les acheteurs du pack trois matchs, pour les phases de poules, qui ont choisi la « compensation » ont eu le nez fin. Après le huis-clos contre le Shakhtar Donetsk, le club leur avait proposé le remboursement ou la possibilité d’être invité au prochain match européen. Ceux qui ont choisi cette deuxième option sont prioritaires et ont jusqu’au jeudi 20 décembre, inclus, pour retirer leur invitation gratuite, reçue par mail. Ensuite, la billetterie ouvrira aux abonnés qui pourront prendre jusqu’à trois places, entre le 21 décembre et le 10 janvier. Puis en dernier lieu, les membres MyOL pourront aussi retirer jusqu’à trois places à partir du 17 janvier. Une offre bien sûr valable uniquement pour les supporters déjà membres avant le tirage au sort. Pour le grand public, il faudra donc connaître un abonné ou un membre MyOL pour espérer voir jouer Lionel Messi et le Barça au Groupama Stadium » explique le quotidien régional lyonnais. Autant dire que cette décision de l’OL devrait faire grincer quelques dents, le grand public étant totalement privé de ce match qui est déjà dans toutes les têtes à Lyon.