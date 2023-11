OL ‍: La crise est loin d'être finie, il prend les paris

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un léger vent d’optimisme souffle à l’OL après la victoire à Rennes dimanche après-midi (0-1). Mais la crise est encore bien profonde alors que le club lyonnais pointe toujours à la dernière place du classement.

Lanterne rouge du championnat, l’Olympique Lyonnais s’est fait un bien fou en allant gagner à Rennes dimanche après-midi lors de la 12e journée de Ligue 1. Profitant du carton rouge reçu par Guéla Doué dès la cinquième minute de jeu, l’OL a ouvert le score en deuxième mi-temps et a réussi à préserver son avantage malgré plusieurs situations chaudes sur les buts d’Anthony Lopes en fin de match. Cette victoire permet à Fabio Grosso et à ses joueurs de souffler un peu juste avant la trêve internationale avant d’être confronté à un calendrier d’enfer à partir du 26 novembre avec des matchs contre Lille, Lens, Marseille ou encore Monaco. C’est ce calendrier infernal qui fait d’ailleurs dire à Ludovic Obraniak que l’OL est loin d’être tiré d’affaire. Au contraire, le consultant de la Chaîne L’Equipe est toujours aussi inquiet pour le club rhodanien et cela malgré la victoire acquise en terres bretonnes dimanche.

« On est tellement mal à l’aise par rapport à ce qui se passe à Lyon que l’on aimerait voir des signes partout. On pouvait imaginer qu’il se passe quelque chose après l’évènement à Marseille et finalement contre Metz, c’est un gamin de 19 ans qui vient te sauver de la défaite. C’est la fuite des cadres à l’OL à tel point que Lacazette est mis sur le banc à Rennes. Le match contre Rennes m’inquiète plus qu’il ne me rassure. On parle de soulagement mais de là à parler de déclic… » estime Ludovic Obraniak dans l’Equipe de Greg avant de poursuivre et de conclure au sujet de l’OL.

Ludovic Obraniak pas optimiste du tout pour Lyon

« Vous jouez à 11 contre 10 pendant 80 minutes, c’est votre défenseur central qui marque et encore je pense qu’il y a faute. Tu n’as toujours pas dégagé de onze type et je vois le calendrier avec Lille, Lens, Marseille et Monaco. Si vous me dites que cet OL peut battre toutes ces équipes, je vous dis chapeau ! Moi je n’y crois pas du tout » indique Ludovic Obraniak, encore très loin d’être optimisme pour l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que malgré la victoire, les Gones n’ont pas brillé à Rennes et cela en dépit d'une supériorité numérique obtenue dès les cinq premières minutes de jeu. Il en faudra beaucoup plus pour faire souffler un vent d’optimisme chez les observateurs, toujours très prudents quant à la santé mentale et sportive de l’OL.