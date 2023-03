OL : La Coupe de France après le PSG, Blanc le sent mal

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Passé en conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc a poussé un coup de gueule sur le calendrier. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne comprend pas la programmation de la demi-finale de Coupe de France contre Nantes, placée trois jours après le match de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain.

Cette fois, l’attaque de Laurent Blanc ne concerne pas ses jeunes joueurs. C’est plutôt la programmation des demi-finales de la Coupe de France qui agace le coach de l’Olympique Lyonnais. En effet, le club rhodanien ira défier le FC Nantes le mercredi 5 avril, soit trois jours après le choc de Ligue 1 sur le terrain du Paris Saint-Germain. Du coup, le Cévenol, dont l’effectif n’est pas épargné par les blessures depuis quelques semaines, ne comprend pas pourquoi la rencontre à la Beaujoire n’a pas été programmée le lendemain.

« On essaiera de faire les meilleurs matchs possible. On essaiera de gagner le plus de matchs possible, a annoncé l’entraîneur des Gones ce mercredi en conférence de presse. Quelle que soit notre place (au classement) d’ailleurs. Mais après il y a le match de coupe, effectivement, qui est au milieu de deux gros matchs, Paris et Rennes, et qui est mal placé. Vous (les journalistes) pouvez quand même le dire. »

Blanc peste contre le calendrier

« Parce que Toulouse et Annecy (l’autre demi-finale), ils jouent le jeudi alors qu’ils auront joué le samedi, s’est étonné Laurent Blanc. Les deux équipes qui jouent le dimanche, elles jouent mercredi. C’est vrai ou pas ? Donc bon, parfois il y a des choses qui… (il souffle) Alors on va se dire "ouais, ouais pour 24 heures...". Mais je peux dire qu’en 24 heures on peut récupérer un joueur. Allez… On va dire vraiment que je suis agacé après. » Au moins, le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais bénéficieront du même temps de récupération.