OL ‍: La coupe avant Noël, Pierre Sage craint l'embûche

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Traditionnel premier rendez-vous de l'année civile en France, les 32es de finale de la coupe de France ont lieu avant la trêve cette année. Un changement pas si anecdotique que cela pour l'entraîneur de l'OL Pierre Sage.

La coupe de France pour le réveillon de Noël. La FFF a fait dans l'excentricité au moment de construire son calendrier pour la saison 2024-2025. Les 32es de finale de la coupe de France ont été programmés pendant ce week-end de décembre, le dernier avant les fêtes mais aussi avant la trêve pour les footballeurs. L'approche de la rencontre sera différente alors qu'elle fait office de rentrée après les vacances d'habitude. Certains staffs professionnels se réjouissent de ce changement, estimant que leur club va rester dans le rythme et ne sera pas pris à froid en janvier par une équipe plus modeste.

Pierre Sage se sentait plus à l'aise en janvier

Adversaire de l'Entente Feignies-Aulnoye ce samedi à Valenciennes, l'Olympique Lyonnais va pouvoir vérifier cette théorie contre un club pensionnaire de National 2. Titulaire dans les buts lyonnais pour ce 32e de finale, Rémy Descamps est satisfait de jouer ce match avant les vacances. « D’habitude, on reprend avec la Coupe de France après la trêve hivernale. Là, on est prêt physiquement donc on est prêt à bien performer pour se qualifier », a t-il indiqué en conférence de presse. Pierre Sage est plus dubitatif. L'entraîneur de l'OL fait exception, préférant jouer ce match complexe après le Nouvel An.

« Peu importe le moment, nous nous adapterons. […] Pour moi, recommencer par la Coupe de France en janvier, c’est toujours plus simple », a t-il lâché sans donner plus de détails. Très sensible à l'état physique de ses troupes depuis le début de saison, Sage craint peut-être un petit coup de fatigue pour un OL qui disputera son 22e match en 4 mois. Le coach rhodanien est néanmoins déterminé à battre Feignies-Aulnoye et les autres adversaires en coupe, ayant pour « objectif de la remporter » après une finale perdue contre le PSG en 2024.